В Новосибирске продают пентхаус за 78 миллионов — показываем в 8 кадрах, за что просят такие деньги

В центре Новосибирска продают пентхаус площадью более 300 квадратных метров — за него просят 78 миллионов рублей.
Объявление появилось на сайте N1.ru в конце апреля, в нём сообщается, что это единственная квартира на девятом этаже элитного жилого комплекса Milk House.
— Предлагаем к продаже большую и светлую квартиру с индивидуальной планировкой. Высота потолков 3,4 м. Огромные стеклянные, захватывающие дух витражи, подчеркивают индивидуальность и особый статус владельца данной недвижимости. Дизайнерский ремонт выполнен по проекту известного архитектора. Здесь продумано и предусмотрено всё! — говорится в объявлении.
Всего в квартире девять комнат и, как сообщает автор объявления, есть даже отдельные детские апартаменты площадью 40 квадратов с отдельной игровой комнатой, отдельной спальней, собственной ванной и гардеробной комнатой.
Также в пентхаусе есть спальня с кроватью королевских размеров, просторный кабинет с видом на центр города, гостиная с панорамными окнами, ещё одна гардеробная и несколько санузлов.
В марте мы рассказывали о ещё одной необычной квартире, которую тоже продавали в ЖК Milk House — за 40 миллионов с небольшим будущим владельцам предлагалось четырёхкомнатное жильё с хамамом и космической люстрой.