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В Новосибирске продают пентхаус за 78 миллионов — показываем в 8 кадрах, за что просят такие деньги

В нём есть девять комнат с отдельными детскими апартаментами и панорамные окна с видом на центр

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Элитное жильё с панорамными окнами расположено в историческом центре города

Элитное жильё с панорамными окнами расположено в историческом центре города

В центре Новосибирска продают пентхаус площадью более 300 квадратных метров — за него просят 78 миллионов рублей.

Объявление появилось на сайте N1.ru в конце апреля, в нём сообщается, что это единственная квартира на девятом этаже элитного жилого комплекса Milk House.

Закрытая территория ЖК

Закрытая территория ЖК

А это — этаж, где и расположен пентхаус

А это — этаж, где и расположен пентхаус

— Предлагаем к продаже большую и светлую квартиру с индивидуальной планировкой. Высота потолков 3,4 м. Огромные стеклянные, захватывающие дух витражи, подчеркивают индивидуальность и особый статус владельца данной недвижимости. Дизайнерский ремонт выполнен по проекту известного архитектора. Здесь продумано и предусмотрено всё! — говорится в объявлении.

Всего в квартире девять комнат и, как сообщает автор объявления, есть даже отдельные детские апартаменты площадью 40 квадратов с отдельной игровой комнатой, отдельной спальней, собственной ванной и гардеробной комнатой.

Те самые детские апартаменты

Те самые детские апартаменты

«Вся мебель, аудио-, видеоаппаратура, бытовая техника, светильники и текстиль от ведущих европейских производителей и известных премиальных брендов», — уточняется в описании

«Вся мебель, аудио-, видеоаппаратура, бытовая техника, светильники и текстиль от ведущих европейских производителей и известных премиальных брендов», — уточняется в описании

Из окон открывается вид на историческую застройку в центре

Из окон открывается вид на историческую застройку в центре

Также в пентхаусе есть спальня с кроватью королевских размеров, просторный кабинет с видом на центр города, гостиная с панорамными окнами, ещё одна гардеробная и несколько санузлов.

Спальня с гигантской кроватью

Спальня с гигантской кроватью

Одна из двух гардеробных комнат

Одна из двух гардеробных комнат

В марте мы рассказывали о ещё одной необычной квартире, которую тоже продавали в ЖК Milk House — за 40 миллионов с небольшим будущим владельцам предлагалось четырёхкомнатное жильё с хамамом и космической люстрой.

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жилая недвижимостьэлитная недвижимостьпентхаус
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