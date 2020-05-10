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Тема дня Ещё одна смерть от COVID-19 — кто умер

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На протяжении всей пандемии студент находился в Китае. Страшно ли ему было и почему он остался?&nbsp;

На протяжении всей пандемии студент находился в Китае. Страшно ли ему было и почему он остался? 

В это воскресенье, 10 мая, мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram с Александром Ли — студентом факультета «Мировая экономика и право» СГУПСа, который уехал по обмену в Циндао (Китай). Он расскажет, удалось ли Китаю победить коронавирус и как жители возвращаются к нормальной жизни после карантина.

Прямой эфир состоится в 14:00 в Instagram НГС. Не пропустите!

Пока многие страны только начинают привыкать к изоляции, Китай постепенно возвращается к обычной жизни. Как коронавирус повлиял на жизнь китайцев? Как изменился облик городов после ослабления карантина? Поменялось ли поведение китайцев?

Также пишите свои вопросы в комментариях. Мы обязательно зададим их Александру в прямом эфире!

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