В это воскресенье, 10 мая, мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram с Александром Ли — студентом факультета «Мировая экономика и право» СГУПСа, который уехал по обмену в Циндао (Китай). Он расскажет, удалось ли Китаю победить коронавирус и как жители возвращаются к нормальной жизни после карантина.



Прямой эфир состоится в 14:00 в Instagram НГС. Не пропустите!

Пока многие страны только начинают привыкать к изоляции, Китай постепенно возвращается к обычной жизни. Как коронавирус повлиял на жизнь китайцев? Как изменился облик городов после ослабления карантина? Поменялось ли поведение китайцев?