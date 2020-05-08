В пресс-службе компании «Лента» ответили, что в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных органов власти могут отказать в обслуживании покупателю без маски. А пресс-служба «О'Кея» пока так и не ответила на запрос журналиста НГС.

После публикации в редакцию написали читатели о похожих случаях в других магазинах города. При это в «Ашане», рассказывали покупатели, маски предлагались на входе бесплатно.

Объясняли масочным режимом

Вчера на брифинге оперштаба Новосибирской области по коронавирусу заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов рассказал, что продуктовые магазины могут не обслуживать покупателей без масок — «нормативно это прописано».

Тем не менее, постановление губернатора, в котором говорится о масочном режиме, носит рекомендательный характер.

— Данная мера предусмотрена в связи с увеличением заболеваемости в Новосибирской области новой коронавирусной инфекцией — COVID-2019. Информационное письмо с рекомендациями о необходимости информировать посетителей о ношении масок, проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия, организовать продажу средств индивидуальной защиты, санитарно-гигиенических масок, антисептических средств и так далее отправлено в торговые организации 6 мая, — пояснили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

