Власти Новосибирской области провели беседу с торговыми сетями, которые отказывали покупателям без масок на кассе. Минпромторг объяснил ритейлерам, что требование приобрести маску незаконно.
Что произошло в гипермаркетах
6 мая сразу два гипермаркета — «О'Кей» и «Лента» — запустили покупателей без масок в магазин, но отказались их обслуживать на кассе. Оказалось, что для совершения покупок нужно либо иметь с собой свою маску, либо покупать на кассе. В первом одна маска стоила 69 рублей, во втором — 20. Новосибирцы были возмущены таким подходом.
В пресс-службе компании «Лента» ответили, что в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных органов власти могут отказать в обслуживании покупателю без маски. А пресс-служба «О'Кея» пока так и не ответила на запрос журналиста НГС.
После публикации в редакцию написали читатели о похожих случаях в других магазинах города. При это в «Ашане», рассказывали покупатели, маски предлагались на входе бесплатно.
Объясняли масочным режимом
Вчера на брифинге оперштаба Новосибирской области по коронавирусу заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов рассказал, что продуктовые магазины могут не обслуживать покупателей без масок — «нормативно это прописано».
Тем не менее, постановление губернатора, в котором говорится о масочном режиме, носит рекомендательный характер.
— Данная мера предусмотрена в связи с увеличением заболеваемости в Новосибирской области новой коронавирусной инфекцией — COVID-2019. Информационное письмо с рекомендациями о необходимости информировать посетителей о ношении масок, проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия, организовать продажу средств индивидуальной защиты, санитарно-гигиенических масок, антисептических средств и так далее отправлено в торговые организации 6 мая, — пояснили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Что об этом думает Минпромторг НСО
Сотрудники Минпромторга рассмотрели ситуации, которые произошли в торговых сетях «О’Кей» и «Лента» 6 мая.
— Законного основания на свои действия — обслуживание покупателя, не соблюдающего масочный режим, на кассе только после приобретения маски — ритейлеры не имели. В связи с этим и в целях недопущения аналогичных случаев сотрудники Минпромторга провели беседы и дали рекомендации представителям торговых сетей.
Куда обращаться таким покупателям
Отказ в обслуживании клиентов по указанным причинам входит в компетенцию Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, поэтому в подобных случаях жители города могут обратиться в ведомство.
— При этом Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области не имеет полномочий регулировать внутренние правила поведения представителей торговых организаций в целях соблюдения региональных правовых актов, — уточнили в Минпромторге.
Журналист НГС направил запрос в Metro с просьбой прокомментировать ситуацию.
Недавно журналист НГС Лиза Пичугина выяснила, сколько на самом деле стоит одна медицинская маска, которую в аптеках продают за 30–40 рублей — спойлер: очень дёшево.