В Новосибирске ещё 76 человек заразилось коронавирусом: онлайн-хроника 9 Мая

Этот день войдет в историю не только Новосибирска, но и всей страны — впервые День Победы отмечается онлайн. Виной всему коронавирус, который продолжает распространяться по регионам. Число зараженных в Новосибирской области уже приближается к первой тысяче, чтобы затормозить пандемию пришлось отказаться от всех массовых мероприятий, в том числе от празднования 75-летия Великой Победы в привычном формате.

Каким будет сегодняшний день? Какую статистику по заболевшим опубликует оперштаб? Как новосибирцы будут отмечать День Победы, не выходя из квартир? И найдутся ли те, кто нарушит режим самоизоляции ради прогулки в погожий весенний день?

НГС запускает онлайн-трансляцию, в которой расскажет вам обо всем самом важном, интересном, странном и любопытном, что происходит на улицах Новосибирска.



Присылайте фото и видео, на которых видно, как новосибирцы соблюдают (или нет) режим самоизоляции и празднуют День Победы. Это можно сделать по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

