В Новосибирске ещё 76 человек заразилось коронавирусом: онлайн-хроника 9 Мая

Если вы знали 59-летнего или 63-летнего мужчину, умерших от коронавируса, свяжитесь с нашей редакцией по телефону +7 982 781-74-07 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.
Истории жертв пандемии коронавируса вы можете узнать в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите свое здоровье.
В регионе за сутки зарегистрировали 76 новых случаев коронавируса - ещё 2 человека умерло
По данным оперативного штаба на 10 утра 9 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек. Еще 44 человека выздоровели.
Подтверждено 2 смерти от коронавирусной инфекции. Это мужчины, им было 59 лет и 63 года.
Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в регионе – 1025, из них 55 – дети. 306 человек выписаны по выздоровлению, 14 – скончались.
На ИВЛ находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации – 48 человек.
В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.
Взрослых в инфекционных стационарах Новосибирска – 1197, это пациенты с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом. 4 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 3 человека – в Черепановскую ЦРБ, 2 – в Сузунскую, 1 пациент – в Карасукскую ЦРБ.
Всего в Новосибирской области провели 55 160 тестов на коронавирус.
Индекс самоизоляции в Новосибирске, по данным сервиса «Яндекс.Карты», не такой уж и высокий — 3,3 балла.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников записал поздравление в честь Дня Победы.
Через несколько минут в Новосибирске начнётся авиашоу в честь 9 Мая. Журналист Алина Каур и оператор Антон Дигаев уже готовы к съёмкам. Смотрите прямой эфир в Instagram НГС.
Афиша на 9 Мая: что и где посмотреть
Напоминаем вам, какие праздничные мероприятия пройдут в Новосибирске 9 мая. Посмотрите на наших карточках.
По данным сервиса 2Gis, в городе на дорогах сейчас свободно и только на улице Большевистской собралась небольшая пробка. А всё из-за тройного ДТП.
Как вы планируете провести 9 Мая?
Сегодня в 10:30 начнётся праздничное авиашоу. Журналист НГС Алина Каур будет вести трансляцию с мероприятия в нашем Instagram.
А пока посмотрите, какая техника пролетит сегодня над Новосибирском – в одной карточке.
Статья не про коронавирус и не про День Победы.
Рубрика «Куда ты рулишь?» сегодня разбирается с аварией, которая очень сильно походит на типичную автоподставу — один из участников (на Mitsubishi Lancer) будто специально врезается в другого. И если это действительно была подстава, замысел водителя Mitsubishi не удался — его же и признали виновным в ДТП. Все подробности вы узнаете здесь.
Новосибирская художница Марина Ягода опубликовала в своём профиле Instagram картину, посвящённую лётчицам, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
Несколько дней подряд мы рассказывали вам, как получить помощь в режиме самоизоляции, а теперь настало время проверить, правильно ли вы всё поняли. Всего 10 правильных ответов помогут вам не обнищать, не расстаться с зарплатой и даже сохранить рабочее место, если что-то пойдет не так. Проверить себя можно здесь.
Онлайн-концерт в честь Дня Победы (смотрите прямо тут)
Новосибирский театр оперы и балета проведёт онлайн-концерт в День Победы. Его можно будет посмотреть на сайте НГС.
Звёзды, творческие руководители и ветераны театра поздравят зрителей, находясь дома. Они исполнят в домашней обстановке песни Эдуарда Колмановского, Микаэла Таривердиева, Серафима Туликова, Василия Соловьева-Седого, Яна Френкеля, а также расскажут стихи о войне.
— С любовью и безграничным уважением мы готовили этот знаковый для нас концерт, и очень надеемся встретиться с вами, наши дорогие зрители, в этот святой день. Наш театр — Театр Победы — чтит память и выражает благодарность и преклонение перед мужественным поколением, подарившим нам мир, возможность жить, любить и творить, — говорит главный режиссёр НОВАТа Вячеслав Стародубцев.
Онлайн-концерт можно будет посмотреть в 15:00 на сайте НГС (онлайн-трансляция начнется прямо тут), YouTube-канале и в социальных сетях театра, а также на сайте Культура.рф.
12 мая его покажут на сайте телеканала «Культура».
Напоминаем вам о самых важных и интересных материалах о коронавирусе в стране за вчерашний день.
- Завод «Тион», на котором в четверг у двух рабочих обнаружили коронавирус, возобновил свою работу. У остальных сотрудников инфекции нет.
- Предприниматели Новосибирска рассказали, как их поддерживает государство в период пандемии.
- Полпред Сергей Меняйло рассказал, почему Новосибирская область осталась без субсидий на поддержку малого бизнеса и как наш регион будет жить после майских праздников.
- В Новосибирске мужчины умирают от коронавируса чаще, чем женщины. Эксперты объяснили, почему так происходит.
- Главный врач скорой помощи рассказал, сколько её сотрудников подхватили COVID-19.
- В России за сутки выявлено 10 699 новых пациентов с коронавирусом. За день умерло 98 человек.
- В новосибирском метро начали продавать защитные маски. Правда в 10 раз дороже, чем их покупали.
- На трёх графиках сравнили развитие эпидемии в России и в других странах.
- Сибирячка переболела коронавирусом в Нью-Йорке. Она рассказала свою историю.
- Власти Новосибирской области подсчитали, сколько медицинских работников получили выплату за работу с заражёнными коронавирусом пациентами.
- Получение пособия на детей упростили. Рассказываем, что нужно для этого сделать.
- В Роспотребнадзоре заявили, что ограничения, связанные с пандемией, снимут, только когда будет найдена вакцина.
- Новосибирские власти заступились за покупателей, которым не продавали продукты в супермаркете, пока они не купят маски.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил горожан с Днём Победы. Также он напомнил о праздничных мероприятиях на своей странице в Facebook.
– От всей души поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! Уверен, что даже в условиях особого режима вместе мы сможем создать атмосферу праздника, почтить память павших в боях, отдать дань уважения героям. Присоединяетесь к празднованию Дня Победы, не выходя из дома. Берегите себя и своих близких! – написал глава города.
Более 130 ветеранов Великой Отечественной войны поздравили военнослужащие ЦВО в Сибири в канун Дня Победы, сообщили в пресс-службе ЦВО.
По данным «Яндекс.Карты», в мире сейчас зарегистрировано 3 747 557 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 1 291 049 человек, умерло 275 090.
К Вечному огню у Монумента Славы приносят цветы. Это заметил обозреватель НГС Стас Соколов.
Начнём это утро со статистики.
Сейчас в России, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в стране зарегистрировано 187 859 случаев заболевания. Из них 10 699 человек заболели за последние сутки. Всего в России выздоровело 26 608 человек, умерло 1723.
В Новосибирской области, по данным оперштаба региона, 949 заболевших, 12 умерших, 262 выздоровевших.
Доброе утро, читатели! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня я, вместе с моей коллегой Екатериной Евстафьевой, буду вести эту онлайн-трансляцию.