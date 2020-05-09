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Тема дня Как Новосибирск празднует 9 Мая (онлайн)
Город Всё о коронавирусе День Победы-2020 Онлайн-трансляция

В Новосибирске ещё 76 человек заразилось коронавирусом: онлайн-хроника 9 Мая

Город впервые отказался от проведения парада. Каким будет сегодняшний день? Мы вам всё покажем

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Этот день войдет в историю не только Новосибирска, но и всей страны — впервые День Победы отмечается онлайн. Виной всему коронавирус, который продолжает распространяться по регионам. Число зараженных в Новосибирской области уже приближается к первой тысяче, чтобы затормозить пандемию пришлось отказаться от всех массовых мероприятий, в том числе от празднования 75-летия Великой Победы в привычном формате.

Каким будет сегодняшний день? Какую статистику по заболевшим опубликует оперштаб? Как новосибирцы будут отмечать День Победы, не выходя из квартир? И найдутся ли те, кто нарушит режим самоизоляции ради прогулки в погожий весенний день?

НГС запускает онлайн-трансляцию, в которой расскажет вам обо всем самом важном, интересном, странном и любопытном, что происходит на улицах Новосибирска.

Присылайте фото и видео, на которых видно, как новосибирцы соблюдают (или нет) режим самоизоляции и празднуют День Победы. Это можно сделать по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Александра Бруня

Если вы знали 59-летнего или 63-летнего мужчину, умерших от коронавируса, свяжитесь с нашей редакцией по телефону +7 982 781-74-07 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.

Александра Бруня

Истории жертв пандемии коронавируса вы можете узнать в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите свое здоровье.

Александра Бруня

В регионе за сутки зарегистрировали 76 новых случаев коронавируса - ещё 2 человека умерло

По данным оперативного штаба на 10 утра 9 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек. Еще 44 человека выздоровели.

Подтверждено 2 смерти от коронавирусной инфекции. Это мужчины, им было 59 лет и 63 года.

Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в регионе – 1025, из них 55 – дети. 306 человек выписаны по выздоровлению, 14 – скончались.

На ИВЛ находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации – 48 человек.

В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых в инфекционных стационарах Новосибирска – 1197, это пациенты с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом. 4 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 3 человека – в Черепановскую ЦРБ, 2 – в Сузунскую, 1 пациент – в Карасукскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области провели 55 160 тестов на коронавирус.

Александра Бруня

Индекс самоизоляции в Новосибирске, по данным сервиса «Яндекс.Карты», не такой уж и высокий — 3,3 балла.

На улице с самого утра есть люди, но пока их не так много, как в последние дни

На улице с самого утра есть люди, но пока их не так много, как в последние дни

Екатерина Евстафьева
Вертолёты наконец пролетели над Новосибирском

Вертолёты наконец пролетели над Новосибирском

Екатерина Евстафьева

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников записал поздравление в честь Дня Победы.

Екатерина Евстафьева
Наши корреспонденты готовы снимать для вас праздничное авиашоу

Наши корреспонденты готовы снимать для вас праздничное авиашоу

Через несколько минут в Новосибирске начнётся авиашоу в честь 9 Мая. Журналист Алина Каур и оператор Антон Дигаев уже готовы к съёмкам. Смотрите прямой эфир в Instagram НГС.

Екатерина Евстафьева

Афиша на 9 Мая: что и где посмотреть

Напоминаем вам, какие праздничные мероприятия пройдут в Новосибирске 9 мая. Посмотрите на наших карточках.

Александра Бруня

По данным сервиса 2Gis, в городе на дорогах сейчас свободно и только на улице Большевистской собралась небольшая пробка. А всё из-за тройного ДТП.

Лучше выбрать другую дорогу

Лучше выбрать другую дорогу

Александра Бруня

Как вы планируете провести 9 Мая?

    Екатерина Евстафьева
    Мы будем транслировать авиашоу в прямом эфире

    Мы будем транслировать авиашоу в прямом эфире

    Сегодня в 10:30 начнётся праздничное авиашоу. Журналист НГС Алина Каур будет вести трансляцию с мероприятия в нашем Instagram.

    А пока посмотрите, какая техника пролетит сегодня над Новосибирском – в одной карточке.

    Александра Бруня

    Статья не про коронавирус и не про День Победы.

    Рубрика «Куда ты рулишь?» сегодня разбирается с аварией, которая очень сильно походит на типичную автоподставу — один из участников (на Mitsubishi Lancer) будто специально врезается в другого. И если это действительно была подстава, замысел водителя Mitsubishi не удался — его же и признали виновным в ДТП. Все подробности вы узнаете здесь.

    Александра Бруня

    В Новосибирске очень необычно поздравили ветеранов с Первомайского района - песнями с автовышки.

    Екатерина Евстафьева

    Новосибирская художница Марина Ягода опубликовала в своём профиле Instagram картину, посвящённую лётчицам, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

    Александра Бруня

    Несколько дней подряд мы рассказывали вам, как получить помощь в режиме самоизоляции, а теперь настало время проверить, правильно ли вы всё поняли. Всего 10 правильных ответов помогут вам не обнищать, не расстаться с зарплатой и даже сохранить рабочее место, если что-то пойдет не так. Проверить себя можно здесь.

    Екатерина Евстафьева

    Онлайн-концерт в честь Дня Победы (смотрите прямо тут)

    Новосибирский театр оперы и балета проведёт онлайн-концерт в День Победы. Его можно будет посмотреть на сайте НГС.

    Звёзды, творческие руководители и ветераны театра поздравят зрителей, находясь дома. Они исполнят в домашней обстановке песни Эдуарда Колмановского, Микаэла Таривердиева, Серафима Туликова, Василия Соловьева-Седого, Яна Френкеля, а также расскажут стихи о войне.

    — С любовью и безграничным уважением мы готовили этот знаковый для нас концерт, и очень надеемся встретиться с вами, наши дорогие зрители, в этот святой день. Наш театр — Театр Победы — чтит память и выражает благодарность и преклонение перед мужественным поколением, подарившим нам мир, возможность жить, любить и творить, — говорит главный режиссёр НОВАТа Вячеслав Стародубцев.

    Онлайн-концерт можно будет посмотреть в 15:00 на сайте НГС (онлайн-трансляция начнется прямо тут), YouTube-канале и в социальных сетях театра, а также на сайте Культура.рф.

    12 мая его покажут на сайте телеканала «Культура».

    Александра Бруня

    Напоминаем вам о самых важных и интересных материалах о коронавирусе в стране за вчерашний день.

    Екатерина Евстафьева

    Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил горожан с Днём Победы. Также он напомнил о праздничных мероприятиях на своей странице в Facebook.

    – От всей души поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! Уверен, что даже в условиях особого режима вместе мы сможем создать атмосферу праздника, почтить память павших в боях, отдать дань уважения героям. Присоединяетесь к празднованию Дня Победы, не выходя из дома. Берегите себя и своих близких! – написал глава города.

    Александра Бруня

    Более 130 ветеранов Великой Отечественной войны поздравили военнослужащие ЦВО в Сибири в канун Дня Победы, сообщили в пресс-службе ЦВО.

    Ветеранов начали поздравлять ещё вчера

    Ветеранов начали поздравлять ещё вчера

    Маска - обязательный атрибут праздника сейчас

    Маска - обязательный атрибут праздника сейчас

    Ветераны начали принимать поздравления с начала этой недели

    Ветераны начали принимать поздравления с начала этой недели

    Александра Бруня

    По данным «Яндекс.Карты», в мире сейчас зарегистрировано 3 747 557 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 1 291 049 человек, умерло 275 090.

    Екатерина Евстафьева
    Новосибирцы возлагают цветы в память о погибших

    Новосибирцы возлагают цветы в память о погибших

    К Вечному огню у Монумента Славы приносят цветы. Это заметил обозреватель НГС Стас Соколов.

    Рядом с монументом мало людей

    Рядом с монументом мало людей

    Александра Бруня

    Начнём это утро со статистики.

    Сейчас в России, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в стране зарегистрировано 187 859 случаев заболевания. Из них 10 699 человек заболели за последние сутки. Всего в России выздоровело 26 608 человек, умерло 1723.

    В Новосибирской области, по данным оперштаба региона, 949 заболевших, 12 умерших, 262 выздоровевших.

    Александра Бруня

    Доброе утро, читатели! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня я, вместе с моей коллегой Екатериной Евстафьевой, буду вести эту онлайн-трансляцию.

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    коронавирус в Новосибирск9 Мая75-летие Великой ПобедысамоизоляцияДень Победы
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