Новосибирский театр оперы и балета проведёт онлайн-концерт в День Победы. Его можно будет посмотреть на сайте НГС.



Звёзды, творческие руководители и ветераны театра поздравят зрителей, находясь дома. Они исполнят в домашней обстановке песни Эдуарда Колмановского, Микаэла Таривердиева, Серафима Туликова, Василия Соловьева-Седого, Яна Френкеля, а также расскажут стихи о войне.



— С любовью и безграничным уважением мы готовили этот знаковый для нас концерт, и очень надеемся встретиться с вами, наши дорогие зрители, в этот святой день. Наш театр — Театр Победы — чтит память и выражает благодарность и преклонение перед мужественным поколением, подарившим нам мир, возможность жить, любить и творить, — говорит главный режиссёр НОВАТа Вячеслав Стародубцев.