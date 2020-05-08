Новосибирский театр оперы и балета проведёт онлайн-концерт в День Победы. Его можно будет посмотреть на сайте НГС.
Звёзды, творческие руководители и ветераны театра поздравят зрителей, находясь дома. Они исполнят в домашней обстановке песни Эдуарда Колмановского, Микаэла Таривердиева, Серафима Туликова, Василия Соловьева-Седого, Яна Френкеля, а также расскажут стихи о войне.
— С любовью и безграничным уважением мы готовили этот знаковый для нас концерт, и очень надеемся встретиться с вами, наши дорогие зрители, в этот святой день. Наш театр — Театр Победы — чтит память и выражает благодарность и преклонение перед мужественным поколением, подарившим нам мир, возможность жить, любить и творить, — говорит главный режиссёр НОВАТа Вячеслав Стародубцев.
Публикуем трейлер-анонс концерта:
Онлайн-концерт можно будет посмотреть в 15:00 на сайте НГС (онлайн-трансляция начнется прямо тут — позже мы добавим ссылку), YouTube-канале и в социальных сетях театра, а также на сайте Культура.рф.
12 мая его покажут на сайте телеканала «Культура».
Ранее ведущая солистка НОВАТа Дарья Шувалова рассказывала о том, как проходят съёмки другого концерта — все ходят в масках и на расстоянии друг от друга.