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НОВАТ подготовил праздничный концерт в условиях пандемии

НОВАТ подготовил праздничный концерт в условиях пандемии

Новосибирский театр оперы и балета проведёт онлайн-концерт в День Победы. Его можно будет посмотреть на сайте НГС.

Звёзды, творческие руководители и ветераны театра поздравят зрителей, находясь дома. Они исполнят в домашней обстановке песни Эдуарда Колмановского, Микаэла Таривердиева, Серафима Туликова, Василия Соловьева-Седого, Яна Френкеля, а также расскажут стихи о войне.

— С любовью и безграничным уважением мы готовили этот знаковый для нас концерт, и очень надеемся встретиться с вами, наши дорогие зрители, в этот святой день. Наш театр — Театр Победы — чтит память и выражает благодарность и преклонение перед мужественным поколением, подарившим нам мир, возможность жить, любить и творить, — говорит главный режиссёр НОВАТа Вячеслав Стародубцев.

Публикуем трейлер-анонс концерта:

Онлайн-концерт можно будет посмотреть в 15:00 на сайте НГС (онлайн-трансляция начнется прямо тут — позже мы добавим ссылку), YouTube-канале и в социальных сетях театра, а также на сайте Культура.рф.

12 мая его покажут на сайте телеканала «Культура».

Ранее ведущая солистка НОВАТа Дарья Шувалова рассказывала о том, как проходят съёмки другого концерта — все ходят в масках и на расстоянии друг от друга.

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НОВАТоперный театронлайн-концерт
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