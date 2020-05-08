8 мая пятница
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 74.12
eur 80.06
Тема дня Отменят ли режим самоизоляции после 11 мая

Все новости

Все новости
В апреле выплаты получили более 3,5 тысячи сотрудников

В апреле выплаты получили более 3,5 тысячи сотрудников

Сегодня, 8 мая, власти сообщили, сколько медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области, получили выплаты в апреле и сколько денег выделено.

Деньги выплатили по постановлению

О том, что все сотрудники, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией или с теми, кто находится в группе риска, получат выплаты из федерального и регионального бюджетов, было известно ранее. В конце апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соответствующее постановление, согласно которому некоторые работники получат по 100 тысяч, а минимальные суммы — около 6 тысяч рублей.

Журналист НГС писал запросы в Правительство Новосибирской области и региональный Минздрав, чтобы уточнить, сколько человек получат эти выплаты. В Минздраве объяснили, что нужно дождаться начисления зарплаты за апрель, чтобы ответить на запрос.

Сколько сотрудников получили деньги

Сегодня пресс-служба правительства сообщила, что такие выплаты начислены более чем 3,5 тысячи работников.

Сколько выделено денег

— Более 260 миллионов рублей направлено из федерального бюджета в Новосибирскую область для обеспечения выплат стимулирующего характера медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 7 мая, поступили средства федерального бюджета в размере 109 700,2 тысячи рублей для обеспечения выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, добавили в пресс-службе.

Кроме того, по данным за 7 мая, из федерального бюджета поступили 151 857,5 тысячи рублей для обеспечения выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

Сумма средней выплаты

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, средние суммы выплат за апрель на одну занятую ставку варьируются от 9,7 тысячи рублей младшему медицинскому персоналу до 58,3 тысячи рублей врачу в зависимости от фактически отработанного времени.

При этом вчера водитель скорой помощи в Новосибирской области рассказал НГС, что за апрель получил дополнительно лишь 250 рублей. Почитайте про его реакцию.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусКоронавирус в Новосибирскевыплатымедикиправительство Новосибирской областиМинздрав
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (63)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!