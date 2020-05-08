Сегодня, 8 мая, власти сообщили, сколько медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области, получили выплаты в апреле и сколько денег выделено.
Деньги выплатили по постановлению
О том, что все сотрудники, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией или с теми, кто находится в группе риска, получат выплаты из федерального и регионального бюджетов, было известно ранее. В конце апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соответствующее постановление, согласно которому некоторые работники получат по 100 тысяч, а минимальные суммы — около 6 тысяч рублей.
Журналист НГС писал запросы в Правительство Новосибирской области и региональный Минздрав, чтобы уточнить, сколько человек получат эти выплаты. В Минздраве объяснили, что нужно дождаться начисления зарплаты за апрель, чтобы ответить на запрос.
Сколько сотрудников получили деньги
Сегодня пресс-служба правительства сообщила, что такие выплаты начислены более чем 3,5 тысячи работников.
Сколько выделено денег
— Более 260 миллионов рублей направлено из федерального бюджета в Новосибирскую область для обеспечения выплат стимулирующего характера медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.
По состоянию на 7 мая, поступили средства федерального бюджета в размере 109 700,2 тысячи рублей для обеспечения выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, добавили в пресс-службе.
Кроме того, по данным за 7 мая, из федерального бюджета поступили 151 857,5 тысячи рублей для обеспечения выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.
Сумма средней выплаты
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, средние суммы выплат за апрель на одну занятую ставку варьируются от 9,7 тысячи рублей младшему медицинскому персоналу до 58,3 тысячи рублей врачу в зависимости от фактически отработанного времени.
При этом вчера водитель скорой помощи в Новосибирской области рассказал НГС, что за апрель получил дополнительно лишь 250 рублей. Почитайте про его реакцию.