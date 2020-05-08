Сегодня, 8 мая, власти сообщили, сколько медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области, получили выплаты в апреле и сколько денег выделено.

Деньги выплатили по постановлению

О том, что все сотрудники, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией или с теми, кто находится в группе риска, получат выплаты из федерального и регионального бюджетов, было известно ранее. В конце апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соответствующее постановление, согласно которому некоторые работники получат по 100 тысяч, а минимальные суммы — около 6 тысяч рублей.