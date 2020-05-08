В Новосибирске в подъезде одного из домов на Ключ-Камышенском плато появилось грозное объявление. Жителей в приказном порядке попросили развесить флаг РФ на балконах.
При этом тому, кто не станет это сделать, судя по тексту объявления, грозит «капец».
Жители оказались впечатлены
— Вот так весело, из-под палки и с угрозами собираются праздновать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов жители дома по адресу Ключ-Камышенское плато, 8/1, — пожаловался один из жителей. — Не позорили бы своих предков — Героев Великой Победы! А лучше бы помнили их и благодарили своими благородными поступками от сердца, от души, а не символами, которые нужно в обязательно добровольно принудительном порядке где либо разместить.
Новосибирец также предположил, что все это задумано для того, чтобы сфотографировать получившийся «парад флагов» и выложить в интернет, чтобы собрать лайки.
Объявление подписано «Управдом»
Корреспондент НГС обратился за комментарием к управляющему домом по указанному адресу Андрею Прудникову. Как оказалось, объявление мужчина не писал и не развешивал и даже не знал о его существовании.
— Это добровольное изъявление желания, мы всем домом решили отпраздновать День победы, инициатива не только моя личная, а совета нашего дома. Я выдал жителям российские флаги, чтобы они могли вывесить их в праздничный день на своих балконах. Но это сугубо добровольно, никто, конечно, никого не заставляет, это бред полный. Мы сами захотели отпраздновать годовщину — у нас и флешмоб будет, и песни. У нас нет такого, чтобы кого-то заставлять. Жители первого подъезда первыми поддержали идею украсить балконы к празднику флагами, раз не будет парада, и на двери весело объявлено, но это был просто призыв, а никак не приказ.
Автор нашёлся позже
Немного позже Андрей Прудников сообщил, что объявление было шуткой, а написал его школьник, живущий в этом доме.
— Задания или распоряжения от меня такого не было, он просто сам взял инициативу в свои руки и вот в такой шуточной форме решил призвать всех жителей дома украсить свои балконы флагами в праздник. Ну, подписать решил от моего имени, чтобы убедительнее выглядело, видимо.
Ранее мы делали подборку странных и забавных объявлений из новосибирских подъездов — в одном из них жители улицы Сухарной предложили скинуться на кляп для страстной соседки.