В Новосибирске в подъезде одного из домов на Ключ-Камышенском плато появилось грозное объявление. Жителей в приказном порядке попросили развесить флаг РФ на балконах.

При этом тому, кто не станет это сделать, судя по тексту объявления, грозит «капец».



Жители оказались впечатлены

— Вот так весело, из-под палки и с угрозами собираются праздновать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов жители дома по адресу Ключ-Камышенское плато, 8/1, — пожаловался один из жителей. — Не позорили бы своих предков — Героев Великой Победы! А лучше бы помнили их и благодарили своими благородными поступками от сердца, от души, а не символами, которые нужно в обязательно добровольно принудительном порядке где либо разместить.