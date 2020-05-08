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Самолет восстановили полностью

Самолет восстановили полностью

В Новосибирске восстановили легендарный истребитель МиГ-3 — самолёт сегодня смог взлететь над городом.

— Возрождённый МиГ-3 — итог кропотливой работы новосибирских авиареставраторов. Истребитель достали из болота израненный, искореженный. Он был сбит над Тверской областью 1 октября 1941 года: утонул в болоте, где и пролежал 67 лет. Собирали истребитель по винтикам, восстанавливали чертежи, изучали военную хронику и фотографии. Чтобы поставить МиГ на крыло понадобилось три года. Важно было максимально сохранить и оригинальные части, и обеспечить безопасность будущих летчиков. По количеству звезд, сохранившихся на борту самолёта, видно, что истребитель успел уничтожить шесть фашистских самолетов, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По данным мэрии, в мире сохранилось лишь три экземпляра легендарного советского истребителя. Два из них находятся в России — оба реставрировали в Новосибирске.

Самолёт запускали с территории Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина.

Истребитель достали из болота&nbsp;

Истребитель достали из болота 

В болоте самолёт пролежал 67 лет

В болоте самолёт пролежал 67 лет

На восстановление истребителя ушло три года

На восстановление истребителя ушло три года

Истребитель успел уничтожить шесть фашистских самолетов

Истребитель успел уничтожить шесть фашистских самолетов

Сегодня посмотреть на запуск истребителя приехал мэр

Сегодня посмотреть на запуск истребителя приехал мэр

Самолёт запускали с территории Сибирского научно-исследовательского института авиации&nbsp;им. С.А.&nbsp;Чаплыгина

Самолёт запускали с территории Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина

Полёт прошёл успешно

Полёт прошёл успешно

В Новосибирске ветераны Великой Отечественной войны начали получать персональные праздничные поздравления с Днем Победы. Вчера, 7 мая, общественный фонд «Социальная опора» устроил концерт возле домов ветеранов Первомайского района — песни военных лет под гармонь исполнили с автовышки.

Если у вас есть фотографии ваших родных времен Великой Отечественной войны, напишите нам на редакционную почту news@ngs.ru или в мессенджеры по номеру 8 913 713-55-80 с пометкой «Фронтовой инстаграм». Страна должна узнать историю и увидеть людей, благодаря которым случилась Победа.

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МиГ-375-летие Великой Победытренировочный полёт
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