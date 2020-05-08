В Новосибирске восстановили легендарный истребитель МиГ-3 — самолёт сегодня смог взлететь над городом.



— Возрождённый МиГ-3 — итог кропотливой работы новосибирских авиареставраторов. Истребитель достали из болота израненный, искореженный. Он был сбит над Тверской областью 1 октября 1941 года: утонул в болоте, где и пролежал 67 лет. Собирали истребитель по винтикам, восстанавливали чертежи, изучали военную хронику и фотографии. Чтобы поставить МиГ на крыло понадобилось три года. Важно было максимально сохранить и оригинальные части, и обеспечить безопасность будущих летчиков. По количеству звезд, сохранившихся на борту самолёта, видно, что истребитель успел уничтожить шесть фашистских самолетов, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

