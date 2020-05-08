Новосибирское метро продаёт маски в 10 раз дороже, чем покупало

На этой неделе новосибирский метрополитен начал продавать в кассах защитные маски — их цена для горожан оказалась в 10 раз выше закупочной.

Цену закупки и продажи решила сравнить сибирячка Юлия Дрокова. О результатах она написала на своей странице в Facebook:

— Тут же новосибирский метрополитен, успешно внедривший все прочие методы противодействия распространению эпидемии, сообщил, что начал в своих кассах торговать одноразовыми масками по 32 рубля за штуку. Я пошла на сайт госзакупок с целью найти, по какой цене метро закупило маски. И обалдела — оказывается, по 3 рубля за штуку!