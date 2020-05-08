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Новосибирское метро продаёт маски в 10 раз дороже, чем покупало

Сравниваем закупочные и розничные цены на маски — результат удивляет

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В Новосибирске введён масочный режим, в общественном транспорте, в том числе в метро, без масок появляться не рекомендуется

В Новосибирске введён масочный режим, в общественном транспорте, в том числе в метро, без масок появляться не рекомендуется

На этой неделе новосибирский метрополитен начал продавать в кассах защитные маски — их цена для горожан оказалась в 10 раз выше закупочной.

Цену закупки и продажи решила сравнить сибирячка Юлия Дрокова. О результатах она написала на своей странице в Facebook:

— Тут же новосибирский метрополитен, успешно внедривший все прочие методы противодействия распространению эпидемии, сообщил, что начал в своих кассах торговать одноразовыми масками по 32 рубля за штуку. Я пошла на сайт госзакупок с целью найти, по какой цене метро закупило маски. И обалдела — оказывается, по 3 рубля за штуку!

Маски в кассах метро появились вчера

Маски в кассах метро появились вчера

По данным сайта госзакупок, договор был заключён 20 марта с единственным поставщиком. МУП «Новосибирский метрополитен» закупило 50 тысяч масок за 150 тысяч рублей. Поставщик по договору не указан: по 223-ФЗ, по которому проводилась закупка, заказчик может скрыть поставщика при прямой закупке.

Корреспондент НГС направила в мэрию запрос с просьбой прокомментировать формирование цены продажи масок в кассах метро.

В марте, когда проводилась закупка, цены запроса начинались с 1,6 рубля за маску. НГС выяснил, сколько сегодня в действительности стоят медицинские маски и из чего складывается их цена.

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коронавирус в Новосибирскемасочный режимНовосибирский метрополитен
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