Новосибирская полиция подсчитала, как изменилось число краж и разбоев в апреле по сравнению с другими месяцами 2020 года. Оказалось, что в самоизоляционном месяце таких преступлений произошло больше.



В Новосибирске количество краж держалось примерно на одном уровне, а вот в районах Новосибирской области их число за последний месяц выросло почти на сотню.



— На территории районов области в январе произошло ­463, в феврале —­ 472, в марте — ­503, а в апреле — ­593 кражи, — сообщили в полиции.

Увеличилось и число разбоев, но уже не в районах региона, а в Новосибирске. За январь в областном центре произошло ­10 разбоев, за февраль­ — 6, за март­ — 9, за апрель — ­16.