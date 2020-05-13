Новосибирская полиция подсчитала, как изменилось число краж и разбоев в апреле по сравнению с другими месяцами 2020 года. Оказалось, что в самоизоляционном месяце таких преступлений произошло больше.
В Новосибирске количество краж держалось примерно на одном уровне, а вот в районах Новосибирской области их число за последний месяц выросло почти на сотню.
— На территории районов области в январе произошло 463, в феврале — 472, в марте — 503, а в апреле — 593 кражи, — сообщили в полиции.
Увеличилось и число разбоев, но уже не в районах региона, а в Новосибирске. За январь в областном центре произошло 10 разбоев, за февраль — 6, за март — 9, за апрель — 16.
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