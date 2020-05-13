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Полицейские зафиксировали рост краж и разбоев в апреле

Полицейские зафиксировали рост краж и разбоев в апреле

Новосибирская полиция подсчитала, как изменилось число краж и разбоев в апреле по сравнению с другими месяцами 2020 года. Оказалось, что в самоизоляционном месяце таких преступлений произошло больше.

В Новосибирске количество краж держалось примерно на одном уровне, а вот в районах Новосибирской области их число за последний месяц выросло почти на сотню.

— На территории районов области в январе произошло ­463, в феврале —­ 472, в марте — ­503, а в апреле — ­593 кражи, — сообщили в полиции.

Увеличилось и число разбоев, но уже не в районах региона, а в Новосибирске. За январь в областном центре произошло ­10 разбоев, за февраль­ — 6, за март­ — 9, за апрель — ­16.

А о том, как можно защитить свои квартиры от воров, мы рассказывали в начале мая. Небольшой ликбез о том, как защитить квартиру и ценности в ней — правильно выбрать дверь и ключ, а также спрятать ценности.

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