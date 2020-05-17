«Боюсь за маму, она уже старенькая»: новосибирцы признались, что их пугает в эти коронавирусные времена

Ранее НГС писал о новосибирцах, которые остались без работы, но с ипотекой. Вот их истории.



Последствий для экономики и общества



Некоторые жители Новосибирска не верят в то, что с окончанием пандемии закончится финансовая нестабильность. Об этом они тоже писали в ответах. Людей пугают «состояние экономики во всём мире и в России, увеличение преступности, перебои с производством и поставками продовольствия», «разбои и грабежи вследствие безработицы», «развал экономики», «безработица, голод, бандитизм, нехватка медперсонала, мест в больнице и аппаратов ИВЛ», «экономический кризис, который последует за пандемией». Ещё один читатель написал, что ему «не так страшно умереть здесь от коронавируса, как потом жить в новой реальности, когда всё будет в упадке».



Мы писали о тех типах государственной помощи, которые власти обещали предпринимателям в апреле. Почитайте в нашем материале о том, на что могут претендовать разные виды бизнеса. И обязательно загляните в нашу рубрику «Антикризис» — там есть интересные истории.

