«Боюсь за маму, она уже старенькая»: новосибирцы признались, что их пугает в эти коронавирусные времена

НГС спросил у жителей Новосибирска, чего они боятся больше всего в эти непростые коронавирусные времена. Потерять работу? Заболеть? В опросе приняли участие несколько сотен человек. Публикуем самые популярные и интересные ответы.
«Умереть с голоду!»
Чаще других встречались фразы, что горожане боятся остаться без работы и средств к существованию. «Боюсь, что не будет зарплаты, так как работаю в общепите», «боюсь потерять бизнес», «боюсь личного финансового кризиса», «остаться без копейки», «умереть с голоду»: аналогичные ответы дали 85 человек.
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Последствий для экономики и общества
Некоторые жители Новосибирска не верят в то, что с окончанием пандемии закончится финансовая нестабильность. Об этом они тоже писали в ответах. Людей пугают «состояние экономики во всём мире и в России, увеличение преступности, перебои с производством и поставками продовольствия», «разбои и грабежи вследствие безработицы», «развал экономики», «безработица, голод, бандитизм, нехватка медперсонала, мест в больнице и аппаратов ИВЛ», «экономический кризис, который последует за пандемией». Ещё один читатель написал, что ему «не так страшно умереть здесь от коронавируса, как потом жить в новой реальности, когда всё будет в упадке».
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«Боюсь за маму, она уже старенькая»
Также новосибирцы боятся заболеть и заразить кого-нибудь. Многих беспокоит здоровье близких. «Живу с пожилыми родителями, у отца много хронических заболеваний, больше всего боюсь его заразить, так как работаю медсестрой в больнице», «боюсь умереть или быть обузой для своей семьи», «боюсь за маму, она уже старенькая» — пишут участники опроса. Есть и те, кто переживает за то, что будет с их домашними питомцами: «боюсь заразиться, так как у меня кот и собака, что будет с ними, если я заболею?», «боюсь попасть в больницу, потому что моя собака останется одна, и за ней некому будет присмотреть».
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Большой брат следит за тобой
Еще несколько участников опроса опасаются того, что население будут жёстко контролировать. Поэтому людей пугает: «цифровой ГУЛАГ, введение пропускного режима как в Москве — тогда мне придется ежедневно просить по два-три пропуска, чтобы покормить кошку подруги, уехавшей в деревню», «введение чипирования граждан», «установление цифрового концлагеря властьимущими», «террор жителей со стороны властей, невозможность нормально жить, гулять и дышать».
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Вечные страхи
Некоторые вещи пугают людей вне зависимости от того, какая обстановка в стране и в мире. Так, некоторые читатели боятся рано умереть, получить инсульт, попасть в ад. Также их пугают высота, змеи, клещи и то, «что зло восторжествует».
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