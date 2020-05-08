В пруд на улице Золотодолинской в новосибирском Академгородке прилетели первые в этом году утки.
Видеоролик с плавающими пернатыми прислал один из местных жителей Академгородка.
— Сейчас в пруду плавают всего 6 уток: две пары и два селезня, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Михаил Демьянов.
Живописный пруд с утками — одна из местных достопримечательностей Академгородка. Сюда приезжают со всего города, чтобы покормить пернатых и подышать свежим воздухом. Птицы появились на пруду, расчищенном и обустроенном местными общественниками и спонсорами, в 2014 году. До этого здесь было заросшее болото.
Орнитолог Алексей Яновский рассказал, что теплая весна ускорила появление первых уток с маленькими утятами, которых можно ждать уже в 20-х числах мая.
— Дело в том, что этот пруд на Золотодолинской не особенно подходит для гнездования уток, он очень маленький. А в лесу большая проходимость, а также собаки и кошки. Поэтому утки гнездятся где-то вдали за 500–1000 метров от этого пруда, свивают гнездо в непроходимых зарослях. А потом приводят утят на этот пруд. Обычно утки появляются в конце мая, числа 25-го. Но сейчас весна очень ранняя. Может, числа 20-го появятся первые утки с маленькими утятами. Благодаря тому что люди кормят утят и взрослых уток, пернатые находят для себя благоприятные условия. Кто-то считает, что кормить птиц — плохо. Я так не считаю! Конечно, чёрный хлеб не годится, сухари тоже мало пригодны. А обычный белый свежий хлеб вполне подойдет, — объяснил орнитолог.
В конце апреля жители Академгородка спасали лягушек, которые массово бежали из леса в пруд, но не могли перепрыгнуть через высокий бордюр. А на днях должны появиться первые кукушки и ласточки.