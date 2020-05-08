В пруд на улице Золотодолинской в новосибирском Академгородке прилетели первые в этом году утки.

Видеоролик с плавающими пернатыми прислал один из местных жителей Академгородка.



— Сейчас в пруду плавают всего 6 уток: две пары и два селезня, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Михаил Демьянов.