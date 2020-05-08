Министерство здравоохранения Новосибирской области обнародовало цифру заболевших сотрудников скорой помощи — коронавирус обнаружили у 35 человек.
— Некоторые уже выздоровели и вышли на работу. Больше половины — бессимптомные, их выявили, потому что обследовали в плановом порядке, как медработников, или по контакту с инфицированными, — цитирует Минздрав Новосибирской области Ирину Большакову, главного врача станции скорой медицинской помощи. — Протестировали в коллективе примерно 700 человек.
Большакова добавила, что больше половины заразившихся — сотрудники диспетчерской службы 103. Каким именно образом они заболели, главный врач затруднилась ответить.
— Возможно, это был внешний источник — кто-то пришел на работу или бессимптомный, или с минимальными проявлениями. Потому что сразу очагом начало распространяться [заражение]. Это же call-центр, все сидят довольно тесно, — ответила Большакова.
На прошлой неделе фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске Сергей Комлев заявил о случаях заболевания коронавирусом на центральной подстанции. До этого Минздрав не афишировал информацию о заболевших.
Мы поговорили с Сергеем в прямом эфире нашего Instagram. Он рассказал о ситуации, которая складывается в их коллективе: о защите медиков, тестировании на коронавирус и работе в непростых условиях. Расшифровку самых интересных моментов разговора можно почитать здесь.
Вчера мы рассказывали о том, что водитель скорой помощи Искитимской центральной городской больницы получил надбавку — около 250 рублей за работу, связанную с COVID-19.