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По данным главного врача скорой помощи Новосибирска, больше половины заразившихся не имели симптомов

По данным главного врача скорой помощи Новосибирска, больше половины заразившихся не имели симптомов

Министерство здравоохранения Новосибирской области обнародовало цифру заболевших сотрудников скорой помощи — коронавирус обнаружили у 35 человек.

— Некоторые уже выздоровели и вышли на работу. Больше половины — бессимптомные, их выявили, потому что обследовали в плановом порядке, как медработников, или по контакту с инфицированными, — цитирует Минздрав Новосибирской области Ирину Большакову, главного врача станции скорой медицинской помощи. — Протестировали в коллективе примерно 700 человек.

Большакова добавила, что больше половины заразившихся — сотрудники диспетчерской службы 103. Каким именно образом они заболели, главный врач затруднилась ответить.

— Возможно, это был внешний источник — кто-то пришел на работу или бессимптомный, или с минимальными проявлениями. Потому что сразу очагом начало распространяться [заражение]. Это же call-центр, все сидят довольно тесно, — ответила Большакова.

На прошлой неделе фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске Сергей Комлев заявил о случаях заболевания коронавирусом на центральной подстанции. До этого Минздрав не афишировал информацию о заболевших.

Мы поговорили с Сергеем в прямом эфире нашего Instagram. Он рассказал о ситуации, которая складывается в их коллективе: о защите медиков, тестировании на коронавирус и работе в непростых условиях. Расшифровку самых интересных моментов разговора можно почитать здесь.

Вчера мы рассказывали о том, что водитель скорой помощи Искитимской центральной городской больницы получил надбавку — около 250 рублей за работу, связанную с COVID-19.

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