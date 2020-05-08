За последние сутки в России зарегистрировали еще 10 699 случаев коронавируса, 2 805 человек выздоровели, 98 скончались, такую статистику публикует федеральный оперативный штаб. С начала пандемии коронавирус выявили у 187 859 россиян , 26 608 человек выздоровели, 1 723 человек спасти не удалось.



С подозрением на COVID-19 и под наблюдением медиков остаются 292 469 человек. За сутки врачи провели 184,2 тысячи тестов.

