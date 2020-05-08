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Тема дня Отменят ли режим самоизоляции после 11 мая
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Москва уже продлила самоизоляцию до 31 мая. Когда вынесут решение у нас?

Москва уже продлила самоизоляцию до 31 мая. Когда вынесут решение у нас?

За последние сутки в России зарегистрировали еще 10 699 случаев коронавируса, 2 805 человек выздоровели, 98 скончались, такую статистику публикует федеральный оперативный штаб. С начала пандемии коронавирус выявили у 187 859 россиян, 26 608 человек выздоровели, 1 723 человек спасти не удалось.

С подозрением на COVID-19 и под наблюдением медиков остаются 292 469 человек. За сутки врачи провели 184,2 тысячи тестов.

Режим общей самоизоляции сохраняется в стране до конца майских праздников. Ожидается, что со вторника власти регионов будут решать вопрос о снятии или продлении отдельных ограничений в зависимости от эпидемиологической обстановки на местах. Первопроходцем в продлении карантинных мер стала Москва: накануне мэр Сергей Собянин подписал указ о продлении самоизоляции до 31 мая. В столице вводится обязательный масочный и перчаточный режим, в то же время разрешается работа строительного и промышленного комплекса.

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коронавируспандемиясамоизоляция
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