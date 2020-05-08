За последние сутки в России зарегистрировали еще
С подозрением на COVID-19 и под наблюдением медиков остаются 292 469 человек. За сутки врачи провели 184,2 тысячи тестов.
Режим общей самоизоляции сохраняется в стране до конца майских праздников. Ожидается, что со вторника власти регионов будут решать вопрос о снятии или продлении отдельных ограничений в зависимости от эпидемиологической обстановки на местах. Первопроходцем в продлении карантинных мер стала Москва: накануне мэр Сергей Собянин подписал указ о продлении самоизоляции до 31 мая. В столице вводится обязательный масочный и перчаточный режим, в то же время разрешается работа строительного и промышленного комплекса.