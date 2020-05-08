Полпред предположил, что ограничения перемещений будут во всех регионах, а конкретные ограничения в каждом регионе будут вводиться губернаторами.

— Все это будет под задачей запустить отрасли экономики. Для таких отраслей экономики, как стройка, транспортная отрасль, сельское хозяйство, послабления будут, — рассказал Меняйло.

6 мая на совещании с Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, как страна будет возвращаться к обычной жизни. Чиновница подчеркнула, что принимать решение об отмене противоэпидемических мер будут главы регионов — в зависимости от того, как у них складывается ситуация. Подробнее об этапах выхода мы писали тут.

А здесь мы продолжаем следить за всеми последними новостями о коронавирусе в регионе.