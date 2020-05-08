В пятницу, 8 мая, на встрече с журналистами полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал об ограничительных мерах в СФО после майских праздников.
— Режим самоизоляции с точки зрения граждан будет продлен, не будет послаблений для массовых предприятий, масочный и перчаточный режимы будут вводиться. Некоторые ограничения, которые носили рекомендательный характер, станут обязательными. Ограничение перемещений будет в любом случае, — сказал Меняйло.
Полпред предположил, что ограничения перемещений будут во всех регионах, а конкретные ограничения в каждом регионе будут вводиться губернаторами.
— Все это будет под задачей запустить отрасли экономики. Для таких отраслей экономики, как стройка, транспортная отрасль, сельское хозяйство, послабления будут, — рассказал Меняйло.
6 мая на совещании с Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, как страна будет возвращаться к обычной жизни. Чиновница подчеркнула, что принимать решение об отмене противоэпидемических мер будут главы регионов — в зависимости от того, как у них складывается ситуация. Подробнее об этапах выхода мы писали тут.
А здесь мы продолжаем следить за всеми последними новостями о коронавирусе в регионе.