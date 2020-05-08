Выкрутились: ирландский паб на Советской из-за COVID-19 превратил летнюю веранду в точку стритфуда

В Новосибирске рядом с баром сети Harat`s начала работать точка уличной еды. В павильон стритфуда хозяева превратили свою обычную летнюю веранду.

Летняя веранда слева от входа в бар Harat`s существует давно — её собирают с наступлением тепла и разбирают осенью. В этом году заведение стало первым в городе, кто начал монтаж «летника», несмотря на существующие ограничения. Как выяснилось, использовать это сооружение рестораторы решили необычным образом.

На этой неделе на летнике бара заработала автономная точка уличной еды. Здесь можно купить корн-доги (сосиска в кукурузном кляре), бургеры, «фиш энд чипс» (рыба в кляре с картофелем фри) и напитки. Цены начинаются с 80 рублей за блюдо (дольки картофеля) и 30 рублей за чай. Вся еда готовится тут же, внутри павильона. Здесь также продают пиво и глинтвейн.