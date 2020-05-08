Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло объяснил, почему Новосибирская область не получила федеральных субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса.



— Там деньги небольшие, губернатор принял решение, что сегодня это не актуально и за счёт бюджета области он сможет решить эти проблемы. <...> Сегодня состояние регионов с точки зрения экономики, разное: не сравнить Новосибирскую область с её бюджетом с Республикой Хакасия, где дефицит бюджета уже несколько лет. Губернатор такое решение принял, естественно, решение обоснованное. На месте оценивают те меры поддержки, которые необходимы региону. Проще решить вопрос из своего бюджета, чем ждать из федерального, — объяснил Меняйло на встрече с журналистами сегодня.