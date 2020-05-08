Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло объяснил, почему Новосибирская область не получила федеральных субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса.
— Там деньги небольшие, губернатор принял решение, что сегодня это не актуально и за счёт бюджета области он сможет решить эти проблемы. <...> Сегодня состояние регионов с точки зрения экономики, разное: не сравнить Новосибирскую область с её бюджетом с Республикой Хакасия, где дефицит бюджета уже несколько лет. Губернатор такое решение принял, естественно, решение обоснованное. На месте оценивают те меры поддержки, которые необходимы региону. Проще решить вопрос из своего бюджета, чем ждать из федерального, — объяснил Меняйло на встрече с журналистами сегодня.
Ранее правительство России выделило регионам 2 млрд. рублей в качестве субсидий «на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации» из-за пандемии коронавируса. Новосибирская область единственная за Уралом не получила субсидий.
Обозреватель НГС поговорил с новосибирскими бизнесменами о том, какие меры поддержки они уже успели получить. Почитать можно здесь.