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Марина Булаткина уехала в США после окончания экономического факультета НГУ. Там она начала карьеру&nbsp;plus&nbsp;size модели

Марина Булаткина уехала в США после окончания экономического факультета НГУ. Там она начала карьеру plus size модели

Самоизоляция самоизоляцией, но количество заразившихся в Новосибирске приближается к 1000, а число умерших неумолимо растет — цифры по России даже не хочется комментировать. Симптомы коронавируса тем временем знают далеко не все новосибирцы. Насморк, кашель, повышенная температура? Нет, не только. Сибирячка Марина Булаткина, много лет назад переехавшая в США (ее историю мы рассказывали тут), в марте переболела коронавирусом. Она рассказала о своем опыте борьбы с болезнью, а также поделилась чек-листом из 10 распространенных и редких симптомов. Публикуем ее авторскую колонку.

Увидела, что у вас совсем нет информации о симптомах коронавируса. Я понимаю, что даже врачи плохо информированы об этом. Моя тетя работает врачом в Академгородке, многие люди заразились и не в курсе, что нужно сидеть дома даже тогда, когда симптомы прошли.


Я переболела вирусом в середине марта. На тот момент в США делали тесты только людям с высокой температурой или тем, кто находится уже в критическом состоянии. Именно поэтому я не делала анализ, но планирую провериться на антитела.

Как протекала моя болезнь?

Как и у 40% заболевших, у меня внезапно пропало ощущение запаха и вкуса (насморка не было). Этому предшествовали три дня сильных головных болей. Еще было ощущение, будто я чувствую все нервы, один день болели мышцы и суставы (даже пила обезболивающее). В один из дней было сложно вдохнуть полной грудью (ощущение стянутости легких). Тогда я начала дышать ингалятором с лекарством, которое обычно назначают при бронхиальной астме или хроническом бронхите. Через два дня ощущение стянутости легких прошло.

Через три недели, когда мне стало лучше, я решила, что выздоровела, и пошла на пробежку (у нас разрешен выход на улицу с соблюдением дистанции). На улице у меня свело мышцы спины (в районе легких), поэтому домой меня привели. Еще три дня я лежала и практически не могла вставать из-за этих болей. Сейчас уже лучше, восстанавливаюсь. Запах и вкус также возвращались постепенно.


Со мной все время находилась семья — муж и двое детей. У супруга два дня было ощущение стянутости легких (тоже дышал ингалятором, и все прошло), у детей не было никаких симптомов. К врачу мы не обращались — в больницу кладут только в критическом состоянии.

«Болезнь настолько массовая, что мест хватает только на тех, кто уже не может дышать»

На карантин принудительно никого не сажают, потому что с вирусом никто просто не пойдет на улицу. У людей другой менталитет, они более сознательные.

Какие симптомы у заболевших коронавирусом?

В американских источниках (например, в статье на CNN) в среднем говорят о десяти основных симптомах. Приведу их тут чек-листом.

1. Одышка. Если на грудь как будто что-то давит, или вы начинаете чувствовать, что не можете сделать глубокий вдох, чтобы наполнить легкие воздухом, это признак того, что стоит незамедлительно обратиться к врачу.

2. Температура (особенно если она повышается во второй половине дня).

3. Сухой кашель.

4. Озноб и боль в теле (но эксперты предупреждают, что такая реакция может быть не у всех: некоторые могут переносить более легкую форму или не иметь этого симптома вовсе).

5. Внезапная дезориентация (особенно в сочетании с синеющими губами, проблемами с дыханием или болью в груди).

6. Проблемы с пищеварением.

7. Конъюнктивит (встречается у 1–3% болеющих).

8. Потеря обоняния и вкуса.

9. Усталость.

10. Головная боль (у 14% болеющих), насморк (у 5% болеющих).

Обстановка: военная


Большое количество людей переносят вирус бессимптомно, но при этом они могут заразить других. И некоторые, заразившись, могут не справиться с вирусом (люди с хроническими заболеваниями, пожилые, по статистике, мужчины чаще попадают в критическое состояние, чем женщины). Поэтому важно действовать так, как будто вирус у вас уже есть, и сидеть по возможности дома, а на улице держать дистанцию. Ни в коем случае не собираться компаниями (только онлайн). В Нью-Йорке разгон вируса занял несколько недель.

«Теперь цифры стабильные, но на спад не идут, хотя мы на карантине с 14 марта»

Все госпитали переполнены, и статистика такова, что 80% людей, кто попадает на аппараты ИВЛ, к сожалению, умирают. Это абсолютно беспрецедентная ситуация, все закрыто, и люди уже привыкли жить в такой реальности. В госпиталях обстановка военная. В Москве мой двоюродный брат работает врачом на скорой и в больнице, ситуация та же. Я знаю лично тех, кто в Новосибирске заразился: в основном это врачи. Ситуация реальна, и к ней нужно относиться серьезно, беречь себя и близких.

А вы знали про все перечисленные симптомы?

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    коронавирус в Новосибирскесимптомы болезнижизнь в США
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