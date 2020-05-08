Увидела, что у вас совсем нет информации о симптомах коронавируса. Я понимаю, что даже врачи плохо информированы об этом. Моя тетя работает врачом в Академгородке, многие люди заразились и не в курсе, что нужно сидеть дома даже тогда, когда симптомы прошли.



Я переболела вирусом в середине марта. На тот момент в США делали тесты только людям с высокой температурой или тем, кто находится уже в критическом состоянии. Именно поэтому я не делала анализ, но планирую провериться на антитела.

Как протекала моя болезнь?

Как и у 40% заболевших, у меня внезапно пропало ощущение запаха и вкуса (насморка не было). Этому предшествовали три дня сильных головных болей. Еще было ощущение, будто я чувствую все нервы, один день болели мышцы и суставы (даже пила обезболивающее). В один из дней было сложно вдохнуть полной грудью (ощущение стянутости легких). Тогда я начала дышать ингалятором с лекарством, которое обычно назначают при бронхиальной астме или хроническом бронхите. Через два дня ощущение стянутости легких прошло.