Когда начнётся купальный сезон? Пока посетителям пляжей грозят только штрафы

— Купальный сезон в городе Новосибирске еще не открыт. Работа комиссий по проведению технических освидетельствований пляжей на водных объектах города Новосибирска, а также отбор проб на качество воды пляжей по микробиологическим показателям не проводились. Купание и посещение пляжей, не имеющих положительного санитарно-эпидемиологического заключения, опасно для здоровья, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции, — подчеркнули в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска.

Пока областное управление Роспотребнадзора не проводило отбор проб на качество воды пляжей по микробиологическим показателям.

Что грозит нарушителям

В пресс-центре мэрии рассказали, что полиция продолжает следить за нарушителями режима самоизоляции и выписывать штрафы, в том числе для тех, кто гуляет на пляжах.

— Управлением МВД России по городу Новосибирску осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению установленного санитарно-эпидемиологического режима. В ходе рейдов совместно с представителями администраций районов города, ЖКХ, Минпромторга, Роспотребнадзора в местах массового пребывания граждан, в том числе и пляжей, в отношении лиц, нарушающих установленные ограничения, направленные на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, и не выполняющих требования сотрудников полиции, будут приниматься меры административного воздействия, предусмотренные нормами КоАП РФ, — напомнили в пресс-центре мэрии.

