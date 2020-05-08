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Когда начнётся купальный сезон? Пока посетителям пляжей грозят только штрафы

Город ожидает температура до +27 градусов, но купаться в Оби запрещают, в том числе и из-за коронавируса

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На майских праздниках новосибирцам запретили купаться в Оби и других водоемах

На майских праздниках новосибирцам запретили купаться в Оби и других водоемах

На Новосибирск надвигается жара до 27 градусов — городские власти сообщили, что купание в водоемах запрещено.

Что ждёт город на выходных

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 9 по 12 мая на территории города Новосибирска ожидается повышение температуры максимально до +27 °С в дневные часы. Жаркими обещают быть все дни наступающих майских праздников — с 9 по 11 мая. Только на 11 мая прогнозируется гроза на фоне дневной температуры +25... +27 °С.

Почему нельзя купаться

В пресс-центре мэрии сообщили, что из-за коронавируса в Новосибирске и области продолжается режим самоизоляции и ограничительных мер, в том числе нельзя посещать парки отдыха и пляжи.

— Купальный сезон в городе Новосибирске еще не открыт. Работа комиссий по проведению технических освидетельствований пляжей на водных объектах города Новосибирска, а также отбор проб на качество воды пляжей по микробиологическим показателям не проводились. Купание и посещение пляжей, не имеющих положительного санитарно-эпидемиологического заключения, опасно для здоровья, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции, — подчеркнули в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска.

Пока областное управление Роспотребнадзора не проводило отбор проб на качество воды пляжей по микробиологическим показателям.

Что грозит нарушителям

В пресс-центре мэрии рассказали, что полиция продолжает следить за нарушителями режима самоизоляции и выписывать штрафы, в том числе для тех, кто гуляет на пляжах.

— Управлением МВД России по городу Новосибирску осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению установленного санитарно-эпидемиологического режима. В ходе рейдов совместно с представителями администраций районов города, ЖКХ, Минпромторга, Роспотребнадзора в местах массового пребывания граждан, в том числе и пляжей, в отношении лиц, нарушающих установленные ограничения, направленные на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, и не выполняющих требования сотрудников полиции, будут приниматься меры административного воздействия, предусмотренные нормами КоАП РФ, — напомнили в пресс-центре мэрии.

Когда откроют купальный сезон

Как добавили в пресс-центре мэрии, во второй половине мая водолазы обследуют дно пляжей, открытие купального сезона планируется в третьей декаде мая. Всего на территории города расположено 7 пляжей и 36 мест неорганизованного отдыха населения. Городской пляж «Наутилус» открываться не будет из-за строительства Ледового дворца спорта и станции метро «Спортивная».

На прошлых выходных парки Новосибирска закрыли от горожан бетонными блоками и заградительными лентами. Что можно, а что нельзя делать на майских праздниках ,мы собрали для вас здесь.

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