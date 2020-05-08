В Новосибирске всех работников завода «Тион» проверили на коронавирус после того, как на предприятии выявили двух заражённых.
— В четверг, 7 мая, были готовы результаты тестирования 124 человек, ни у одного из них не обнаружена коронавирусная инфекция. С 8 мая производство начало функционировать в штатном режиме, — рассказала корреспонденту НГС PR-директор группы компаний «Тион» Анастасия Гетьман.
Генеральный директор группы компаний «Тион» Мирослав Поточны добавил, что завод по правилам Роспотребнадзора мог начать работу ещё 6 мая, но компания решила дождаться результатов тестов сотрудников.
— Заводская площадка в Бердске лицензирована для выпуска медицинской техники. На ней мы производим системы обеззараживания воздуха, которые в том числе устанавливаются в лабораториях и больницах, оборудуемых для приема пациентов с COVID-19. Деятельность этого завода крайне важна сегодня и имеет социальное значение. Мы внимательно относимся к срокам поставок. Однако здоровье и безопасность команды также являются нашим приоритетом, поэтому мы приняли решение на несколько дней приостановить работу, чтобы протестировать всех сотрудников и продолжить работу составом, имеющим отрицательные результаты тестов. К сожалению, никто не застрахован от заболевания — в этом суть пандемии, — объяснил Поточны.
Компания «Тион» занимается производством устройств для вентиляции, очистки и обеззараживания воздуха и является резидентом «Сколково» и Технопарка новосибирского Академгородка.
О том, что в Новосибирске два сотрудника предприятия «Тион» заразились коронавирусом, стало известно 6 мая — информацию подтвердили в компании.
Вчера в регионе выявили ещё 67 случаев. А 6 мая стало известно о смерти 29-летней сибирячки — она умерла от коронавируса. Мы поговорили с подругой погибшей — она рассказала о последних днях девушки.
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