В Новосибирске всех работников завода «Тион» проверили на коронавирус после того, как на предприятии выявили двух заражённых.



— В четверг, 7 мая, были готовы результаты тестирования 124 человек, ни у одного из них не обнаружена коронавирусная инфекция. С 8 мая производство начало функционировать в штатном режиме, — рассказала корреспонденту НГС PR-директор группы компаний «Тион» Анастасия Гетьман.

Генеральный директор группы компаний «Тион» Мирослав Поточны добавил, что завод по правилам Роспотребнадзора мог начать работу ещё 6 мая, но компания решила дождаться результатов тестов сотрудников.

