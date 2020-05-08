Авиапарад на 9 Мая: что пролетит над Новосибирском — показываем в одной картинке

В Новосибирске 9 Мая состоится авиапарад над городом — жители центра даже из своих окон смогут увидеть военную технику.
— На 9 Мая демонстрационный пролет авиации в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов состоится в 10:30 по местному времени. В пролете будут задействованы 10 единиц авиационной военной техники, такие как транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31, — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Вчера, 7 мая, над центром Новосибирска прошла генеральная репетиция пролета. Как это было — вы можете посмотреть в нашем видео.
Видео: Антон Дигаев
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