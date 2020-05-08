Авиапарад на 9 Мая: что пролетит над Новосибирском — показываем в одной картинке

Если у вас есть фотографии ваших родных времен Великой Отечественной войны, напишите нам на редакционную почту news@ngs.ru или в мессенджеры по номеру 8 913 713-55-80 с пометкой «Фронтовой инстаграм». Страна должна узнать историю и увидеть людей, благодаря которым случилась Победа.



Многие газеты и журналы 1945 года обошла фотография одного русского и четырёх бурят в военной форме у разрушенных Бранденбургских ворот. В центре снимка — Бато-Мунко Лодонович Лодонов. Сейчас его внучка с семьей живет в Новосибирске, а само фото хранится как реликвия. Ирина Батомункуева согласилась рассказать о своём дедушке и истории снимка.



На прошлой неделе мы рассказывали ещё об одном сибирском герое, который до сих пор не получил награды за свой подвиг. Алексей Чумаков направил подбитый самолёт на вражеские танки.