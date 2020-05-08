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Авиапарад на 9 Мая: что пролетит над Новосибирском — показываем в одной картинке

Самолёты и вертолёты можно будет увидеть из окон в центре города

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В пролете будут задействованы 10 единиц авиационной военной техники

В пролете будут задействованы 10 единиц авиационной военной техники

В Новосибирске 9 Мая состоится авиапарад над городом — жители центра даже из своих окон смогут увидеть военную технику.

— На 9 Мая демонстрационный пролет авиации в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов состоится в 10:30 по местному времени. В пролете будут задействованы 10 единиц авиационной военной техники, такие как транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31, — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Вчера, 7 мая, над центром Новосибирска прошла генеральная репетиция пролета. Как это было — вы можете посмотреть в нашем видео.

Видео: Антон Дигаев

Если у вас есть фотографии ваших родных времен Великой Отечественной войны, напишите нам на редакционную почту news@ngs.ru или в мессенджеры по номеру 8 913 713-55-80 с пометкой «Фронтовой инстаграм». Страна должна узнать историю и увидеть людей, благодаря которым случилась Победа.

Многие газеты и журналы 1945 года обошла фотография одного русского и четырёх бурят в военной форме у разрушенных Бранденбургских ворот. В центре снимка — Бато-Мунко Лодонович Лодонов. Сейчас его внучка с семьей живет в Новосибирске, а само фото хранится как реликвия. Ирина Батомункуева согласилась рассказать о своём дедушке и истории снимка.

На прошлой неделе мы рассказывали ещё об одном сибирском герое, который до сих пор не получил награды за свой подвиг. Алексей Чумаков направил подбитый самолёт на вражеские танки.

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9 Маяавиапарад75-летие Великой ПобедыЦВО
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