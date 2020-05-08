В Новосибирской области зарегистрировано ещё 73 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб.
— По данным оперативного штаба на 10 утра 8 мая, в Новосибирской области за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у 73 человек. Количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом — 949, в том числе 46 детей. Выздоровели 262 человека, 12 — скончались. В отделениях реанимации находятся 54 пациента, на ИВЛ — 20 человек, — говорится в сообщении.
В детскую больницу № 3 госпитализированы 72 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска — 1211. 4 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 2 — в Сузунскую, 1 пациент — в Карасукскую ЦРБ.
Вчера в регионе выявили ещё 63 случая. А 6 мая стало известно о смерти 29-летней сибирячки — девушка умерла от коронавируса. Мы поговорили с подругой погибшей — она рассказала о последних днях девушки.
Ранее НГС рассказывал историю 49-летнего новосибирца, сгоревшего от коронавируса за две недели. И историю 55-летней женщины, которая почти сразу после повышения температуры обратилась за помощью к врачам — мы поговорили с её родными.
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