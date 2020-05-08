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Срочно Снова рекорд: 73 случая коронавируса за сутки
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Всего в регионе сделано 51 568 тестов на коронавирус&nbsp;

Всего в регионе сделано 51 568 тестов на коронавирус 

В Новосибирской области зарегистрировано ещё 73 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб.

— По данным оперативного штаба на 10 утра 8 мая, в Новосибирской области за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у 73 человек. Количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом — 949, в том числе 46 детей. Выздоровели 262 человека, 12 — скончались. В отделениях реанимации находятся 54 пациента, на ИВЛ — 20 человек, — говорится в сообщении.

В детскую больницу № 3 госпитализированы 72 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска — 1211. 4 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 2 — в Сузунскую, 1 пациент — в Карасукскую ЦРБ.

Вчера в регионе выявили ещё 63 случая. А 6 мая стало известно о смерти 29-летней сибирячки — девушка умерла от коронавируса. Мы поговорили с подругой погибшей — она рассказала о последних днях девушки.

Ранее НГС рассказывал историю 49-летнего новосибирца, сгоревшего от коронавируса за две недели. И историю 55-летней женщины, которая почти сразу после повышения температуры обратилась за помощью к врачам — мы поговорили с её родными.

Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите свое здоровье.

За актуальными новостями про коронавирус мы следим в нашей онлайн-трансляции.

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коронавирус в Новосибирске
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