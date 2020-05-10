СберМаркет начал доставлять продукты из «Ашана» — считаем, сколько денег тратят сибиряки и что покупают

СберМаркет начал доставлять продукты из гипермаркетов «Ашан» в Новосибирске. Как рассказали в пресс-службе, работать с французской сетью гипермаркетов в Новосибирске они начали с 30 апреля — продукты доставляют из магазинов на улицах Ватутина и Фрунзе. Сейчас доставка продуктов из «Ашана» доступна для жителей Ленинского, Кировского, Октябрьского, Заельцовского, Центрального, Дзержинского и части Калининского районов. В мае к доставке будет подключен ещё один гипермаркет «Ашан» в городе.
Ранее в Новосибирске СберМаркет работал с магазинами Metro и «Лента». После введения режима самоизоляции в Новосибирске количество заказов у федерального сервиса доставки продуктов увеличилось в 2,5 раза.
— За период с середины марта по конец апреля количество заказов, доставленных СберМаркетом клиентам в Новосибирске, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с февралём и началом марта. В середине марта мы доставляли в среднем около 350 заказов в день в Новосибирске, а в конце апреля — уже около 700 в день, — прокомментировали в пресс-службе компании.
Средний чек с одного заказа в Новосибирске в апреле составил 3614 рублей. Новосибирцы чаще всего заказывают традиционный набор продуктов на 1–2 неделю, среди самых популярных товаров — бананы, молоко и молочную продукцию, свежие овощи и фрукты, сахар, хлеб и мясо.
— В самом начале ажиотажного спроса нам пришлось непросто: заказов было больше, чем мы могли доставить. Люди были вынуждены оформлять заказ на несколько дней вперед. Но уже к концу марта нам удалось выправить ситуацию: мы вдвое увеличили количество курьеров-водителей и экспертов по закупкам, — рассказали в пресс-службе СберМаркета.
Онлайн-торговля переживает настоящий бум на фоне упадка традиционного ритейла. Wildberries и Ozon зафиксировали взрывной рост числа бизнесменов из Новосибирска — в интернет-магазинах стало в 1,7–2 раза больше новосибирских торговцев.
Заведения тем временем создают и развивают собственные службы доставки. Как у них это получается и почему шеф-поварам приходится выполнять роль курьеров — читайте в этом обзоре.
Как выглядят и какова на вкус еда у новых служб доставки, можно посмотреть в нашем свежем обзоре — мы устроили вкусный тест-драйв служб доставок, некоторые из которых появились благодаря коронавирусному кризису.