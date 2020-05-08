8 мая пятница
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 0/10
usd 74.12
eur 80.06
Тема дня История 29-летней сибирячки, умершей от COVID-19
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 0/10
usd 74.12
eur 80.06
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 0/10
usd 74.12
eur 80.06

Все новости

Все новости
Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП

Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП

В четверг ночью, 7 мая, в Октябрьском районе у дома по улице Татьяны Снежиной, 31 водитель седана Hyundai Solaris с логотипами Uber сбил женщину. Об этом сообщили читатели группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, очевидцы остановили проезжавшую мимо машину скорой помощи и вызвали на место происшествия сотрудников ДПС и реанимобиль.

В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области корреспонденту НГС факт ДТП подтвердили.

— По предварительной информации, водитель совершил наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода. Женщину госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП, — сообщили в ведомстве.

Вечером 30 апреля, примерно в 20:15, в Ленинском районе 25-летний водитель «Субару Форестер» сбил пятилетнюю девочку — ребёнок был госпитализирован.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПтакси
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!