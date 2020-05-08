В четверг ночью, 7 мая, в Октябрьском районе у дома по улице Татьяны Снежиной, 31 водитель седана Hyundai Solaris с логотипами Uber сбил женщину. Об этом сообщили читатели группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, очевидцы остановили проезжавшую мимо машину скорой помощи и вызвали на место происшествия сотрудников ДПС и реанимобиль.



В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области корреспонденту НГС факт ДТП подтвердили.

— По предварительной информации, водитель совершил наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода. Женщину госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП, — сообщили в ведомстве.