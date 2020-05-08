В Новосибирске упали цены на аренду квартир — даже жилье в центре и по линии метро подешевело на 15 %.
Как рассказали в агентстве недвижимости «Жилфонд», цены на аренду просели в среднем на 2–3 тысячи рублей. в каждом сегменте. На окраине квартиры сейчас стоят от 12 тысяч рублей. Квартиры по линии метро стоят около 15–16 тысяч рублей. Раньше эта цена была начальным порогом — столько стоили самые скромные варианты. В центре города можно снять недвижимость в среднем за 17 тысяч рублей, а всего несколько месяцев назад средняя цена аренды равнялась 20 тысячам рублей. Таким образом, цена аренды квартир снизилась на 15–20 %.
Почему упали цены на аренду
— Сейчас квартиры сдают даже охотнее, чем всего пару месяцев назад. Дело в том, что все больше недвижимости освобождается, и арендодатели теряют доход, на который рассчитывали. Люди съезжают с квартир, причем даже те, кто планировал снимать жилье в течение нескольких лет. Например, студенты. Почти все вузы объявили, что летняя сессия будет проходить в дистанционном формате — сейчас молодым людям просто не выгодно оплачивать аренду и они возвращаются к родителям, — поделился наблюдениями Егор Вонарха, риэлтор агентства недвижимости «Жилфонд».
Как добавил риэлтор, некоторые квартиросъемщики потеряли работу — сегодня они пересматривают свой бюджет и приходят к выводу, что аренда становится неподъемной. Если есть возможность, они уезжают в свои родные города, где у них есть недвижимость, или переезжают к родственникам. Поэтому на рынке появилось большое количество вакантной недвижимости для аренды.
— Арендодатели тоже оказались в непростой ситуации, ведь сегодня сдача квартиры для многих стала если не основным доходом, то значительной финансовой поддержкой. И люди готовы идти навстречу друг другу — многие значительно снизили уровень ежемесячной оплаты. Лично я столкнулся с уникальным случаем, когда арендодатель на несколько месяцев вообще отменил выплаты за проживание, от квартиросъемщиков требуется только оплата коммунальных услуг, — рассказал Егор Вонарха.
Снимают ли квартиры для самоизоляции
По наблюдениям корреспондента НГС, в социальных сетях иногда мелькают объявления о поиске квартиры в аренду для карантина или самоизоляции. Как правило, их ищут москвичи, которые когда-то были новосибирцами. Они приезжают в родной город по делам и не хотят подвергать опасности родственников, особенно пожилых. Также квартиры в аренду ищут люди, которые вернулись в Новосибирск с работы в других городах.
В агентстве «Жилфонд» не замечают каких-либо опасений со стороны арендодателей — люди не интересуются, с какой целью арендуется квартира — для самоизоляции или нет.
— Изменился только формат показов. Теперь это не рутинная процедура, а крайне ответственное мероприятие, где все участники в масках и перчатках и неукоснительно соблюдают дистанцию, — добавил Егор Вонарха.
Поехали в частный сектор, на дачи и в загородные дома
Новосибирские риэлторы не видят повышенного спроса на аренду квартир с целью изоляции от родственников, но отмечают интерес к загородной недвижимости. Люди все чаще интересуются коттеджами и дачами, которые можно снять на весенне-летний период. Кроме того, в «Жилфонде» зафиксировали спрос на недвижимость в частном секторе — люди ищут альтернативы проживанию в многоквартирных домах, где контакты с посторонними просто неизбежны.
Что ещё интересно узнать о дачах для самоизоляции
В апреле новосибирцы массово устремились на дачи — их поиск на карте вырос в три раза. Ранее аналитики портала N1.RU зафиксировали небывалый рост спроса на дачи в аренде — он вырос на 105%. НГС публиковал подборку самых крутых дач, в которых можно с комфортом самоизолироваться во время пандемии — губернатор разрешил уехать из города на время карантина. Если вы пока не накопили на собственный загородный дом, почитайте, как лучше искать дачу в аренду.