Почему упали цены на аренду





— Сейчас квартиры сдают даже охотнее, чем всего пару месяцев назад. Дело в том, что все больше недвижимости освобождается, и арендодатели теряют доход, на который рассчитывали. Люди съезжают с квартир, причем даже те, кто планировал снимать жилье в течение нескольких лет. Например, студенты. Почти все вузы объявили, что летняя сессия будет проходить в дистанционном формате — сейчас молодым людям просто не выгодно оплачивать аренду и они возвращаются к родителям, — поделился наблюдениями Егор Вонарха, риэлтор агентства недвижимости «Жилфонд».

Как добавил риэлтор, некоторые квартиросъемщики потеряли работу — сегодня они пересматривают свой бюджет и приходят к выводу, что аренда становится неподъемной. Если есть возможность, они уезжают в свои родные города, где у них есть недвижимость, или переезжают к родственникам. Поэтому на рынке появилось большое количество вакантной недвижимости для аренды.



— Арендодатели тоже оказались в непростой ситуации, ведь сегодня сдача квартиры для многих стала если не основным доходом, то значительной финансовой поддержкой. И люди готовы идти навстречу друг другу — многие значительно снизили уровень ежемесячной оплаты. Лично я столкнулся с уникальным случаем, когда арендодатель на несколько месяцев вообще отменил выплаты за проживание, от квартиросъемщиков требуется только оплата коммунальных услуг, — рассказал Егор Вонарха.

