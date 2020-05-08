Новосибирцы спешат на работу в предпраздничную пятницу: онлайн-хроника коронавируса

Сегодня, 8 мая, последний день короткой рабочей недели перед праздничными выходными. Вчера в городе зафиксировали 67 новых случаев заражения COVID-19. В России число число заболевших достигло 177 160. Впереди День Победы — в этом году большинство мероприятий в городе решили провести в онлайн-формате. Подробнее об этом мы писали здесь.

А мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусной инфекцией в городе в нашей онлайн-хронике. Оставайтесь дома и оставайтесь с нами.

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