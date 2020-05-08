Новосибирцы спешат на работу в предпраздничную пятницу: онлайн-хроника коронавируса

Пока давайте вспомним, что произошло вчера.
- в Толмачёво в воскресенье, 10 мая, ожидают самолёт с туристами с Бали;
- в новосибирской областной больнице выявили 11 случаев заражения коронавирусом. Двое из заразившихся — медики;
- оперштаб Новосибирской области по коронавирусу провел брифинг, где журналистам рассказали о ситуации с заболеваемостью. Подробности — в нашей онлайн-трансляции;
- в оперштабе рассказали, какие еще диагнозы были у 29-летней пациентки с коронавирусом, умершей накануне. Как друзья искали её тело с помощью полицейских и почему кремировать погибшую будут в присутствии охранника — рассказывает обозреватель НГС;
- за последние сутки в России заразился коронавирусом еще 11 231 человек. В мировом рейтинге мы переходим на пятое место, обогнав Францию и Германию;
- в городскую клиническую больницу № 12 в Новосибирске начали госпитализировать пациентов с коронавирусной инфекцией;
- в Новосибирской области водитель скорой получил надбавку в 250 рублей за работу с коронавирусом;
- Москва продлила режим самоизоляции до 31 мая. С 12 мая в столице будет введен масочный и перчаточный режимы.
Как бы то ни было, планируя выходные, не забывайте, что в области действуют режим самоизоляции и масочный режим.
Как вы планируете провести праздничные выходные?
Всем привет! Держимся последнюю пятницу перед длинными выходными и не забываем о коронавирусе.
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