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Новосибирцы спешат на работу в предпраздничную пятницу: онлайн-хроника коронавируса

Последние новости о коронавирусе в Новосибирске в режиме онлайн

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В городе продолжает действовать масочный режим&nbsp;

В городе продолжает действовать масочный режим 

Сегодня, 8 мая, последний день короткой рабочей недели перед праздничными выходными. Вчера в городе зафиксировали 67 новых случаев заражения COVID-19. В России число число заболевших достигло 177 160. Впереди День Победы — в этом году большинство мероприятий в городе решили провести в онлайн-формате. Подробнее об этом мы писали здесь.

А мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусной инфекцией в городе в нашей онлайн-хронике. Оставайтесь дома и оставайтесь с нами.

Мы не сможем рассказывать о самых важных и интересных событиях в Новосибирске без вашей помощи. Если вы заметили что-то интересное, возмутительное или важное, присылайте нам в редакцию. Ждем ваши новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157 00 00.

Маша Вьюн

Масочный режим до сих пор вызывает много споров. Свое мнение высказал и наш читатель, руководитель проектной организации Вячеслав Островский — он подробно рассказал о разных видах масок и о том, насколько они защищают от вирусов. Прочитать можно тут.

Маша Вьюн
Вчера вечером был красивый розовый закат, а ночью в небе над Новосибирском взошла необычно большая Луна. Новосибирцы поделились впечатляющими фотографиями.

Вчера вечером был красивый розовый закат, а ночью в небе над Новосибирском взошла необычно большая Луна. Новосибирцы поделились впечатляющими фотографиями.

Маша Вьюн
На улице по-летнему зелено и немного людей: в основном собачники и дворники

На улице по-летнему зелено и немного людей: в основном собачники и дворники

Маша Вьюн

Пока давайте вспомним, что произошло вчера.

Маша Вьюн

Как бы то ни было, планируя выходные, не забывайте, что в области действуют режим самоизоляции и масочный режим.

Маша Вьюн

Как вы планируете провести праздничные выходные?

    Маша Вьюн

    Всем привет! Держимся последнюю пятницу перед длинными выходными и не забываем о коронавирусе.

    Ждем ваши новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157 00 00.

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    коронавирус в НовосибирскеCOVID-19
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