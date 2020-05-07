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1762 жителя региона остаются под меднаблюдением

1762 жителя региона остаются под меднаблюдением

В четверг, 7 мая, стало известно, что ещё 22 пациента с коронавирусом выписали из больницы. Об этом сообщил оперштаб Новосибирской области по коронавирусу.

— По данным оперативного штаба, на 22 часа 7 мая в регионе выявлено 876 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 262 пациента выписаны по выздоровлению, скончались 12 человек, — сообщили в ведомстве.

Также в оперштабе сообщили, что 1762 жителя региона остаются под меднаблюдением, а 12 875 человек с него уже сняли.

За прошедшие сутки зарегистрировано 953 пациента с ОРВИ и гриппом, госпитализированы 39 человек.

За сегодня в регионе выявили 67 новых случаев коронавируса. Также в стационаре сейчас находятся 24 ребёнка с коронавирусом, вместе с 5 зараженными родителями.

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коронавирус в Новосибирске
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