В четверг, 7 мая, стало известно, что ещё 22 пациента с коронавирусом выписали из больницы. Об этом сообщил оперштаб Новосибирской области по коронавирусу.



— По данным оперативного штаба, на 22 часа 7 мая в регионе выявлено 876 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 262 пациента выписаны по выздоровлению, скончались 12 человек, — сообщили в ведомстве.

Также в оперштабе сообщили, что 1762 жителя региона остаются под меднаблюдением, а 12 875 человек с него уже сняли.

За прошедшие сутки зарегистрировано 953 пациента с ОРВИ и гриппом, госпитализированы 39 человек.