В четверг, 7 мая, в Новосибирской области выявлено 67 новых пациентов с коронавирусом. За всё время в регионе зарегистрировано 876 случаев заражения, из них 262 человека поправились и 12 скончались.



Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки:



НГС продолжает следить за тем, что происходит в городе, в режиме онлайн.

