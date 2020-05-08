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За всё время в регионе зарегистрировано 876 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

За всё время в регионе зарегистрировано 876 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

В четверг, 7 мая, в Новосибирской области выявлено 67 новых пациентов с коронавирусом. За всё время в регионе зарегистрировано 876 случаев заражения, из них 262 человека поправились и 12 скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки:

НГС продолжает следить за тем, что происходит в городе, в режиме онлайн.

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коронавирус в Новосибирске
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