В четверг, 7 мая, в Новосибирской области выявлено 67 новых пациентов с коронавирусом. За всё время в регионе зарегистрировано 876 случаев заражения, из них 262 человека поправились и 12 скончались.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки:
- разбираемся, сколько на самом деле стоит одна медицинская маска, которую в аптеках продают за 30–40 рублей;
- в Толмачёво в воскресенье, 10 мая, ожидают самолёт с туристами с Бали;
- в новосибирской областной больнице выявили 11 случаев заражения коронавирусом. Двое из заразившихся — медики;
- оперштаб Новосибирской области по коронавирусу провел брифинг, где журналистам рассказали о ситуации с заболеваемостью. Подробности — в нашей онлайн-трансляции;
- борющиеся с коронавирусом врачи могут рассчитывать на дополнительные страховые выплаты. Соответствующий указ подписал Владимир Путин;
- в оперштабе рассказали, какие еще диагнозы были у 29-летней пациентки с коронавирусом, умершей накануне. Как друзья искали её тело с помощью полицейских и почему кремировать погибшую будут в присутствии охранника — рассказывает обозреватель НГС;
- новосибирские дерматологи рассказали об опасностях в применении антисептиков, как правильно ими пользоваться и что делать, если вы всё-таки с ними переусердствовали;
- за последние сутки в России заразился коронавирусом еще 11 231 человек. В мировом рейтинге мы переходим на пятое место, обогнав Францию и Германию;
- в городскую клиническую больницу № 12 в Новосибирске начали госпитализировать пациентов с коронавирусной инфекцией;
- в Новосибирской области водитель скорой получил надбавку в 250 рублей за работу с коронавирусом — вот его реакция;
- Москва продлила режим самоизоляции до 31 мая. С 12 мая в столице будет введен масочный и перчаточный режимы.
НГС продолжает следить за тем, что происходит в городе, в режиме онлайн.