В НГУ начнут готовить магистров по политологии

В Новосибирском государственном университете объявили о старте новой магистерской программы «Прикладная политология». Это направление запускает Институт философии и права НГУ. Студентов будут учить сопровождать информационно-аналитический процесс принятия управленческих решений, применять методы политического анализа и современные коммуникативные технологии.
По информации пресс-службы университета, клиентами и работодателями для выпускников этого направления выступают органы государственной власти и местного самоуправления, политические партии и объединения, бизнес-структуры, аналитические центры и консалтинговые компании.
В магистерскую программу входят два блока дисциплин — базовые политологические и прикладные дисциплины.
— Преимущества и новшества программы раскрываются в ее учебном плане. Формируя набор дисциплин, мы исходили из того, что современный политолог-прикладник должен обладать компетенциями в трех ключевых секторах. Во-первых, он должен иметь реальное представление о том, как функционируют политические институты и органы власти и какую нормативно-правовую основу эта деятельность под собой имеет. Во-вторых, он должен уметь вести экспертно-аналитическую и консультативную деятельность. Наконец, в-третьих, это навыки в области политической коммуникации, включающей как электоральный процесс, так и PR-технологии и GR-консалтинг. Важным новшеством программы является то, что значительная часть дисциплин «заточена» под современные цифровые технологии коммуникации. Это объясняется тем, что мы переживаем процесс активной коммуникативно-технологической трансформации современной политики. Такая трансформация связана с социально-политической эмансипацией постсоветских поколений, которые с «цифрой» на «ты», — рассказал преподаватель программы, кандидат политических наук, доцент кафедры социальной философии и политологии Института философии и права НГУ Дмитрий Березняков.
Набор на новую магистерскую программу начнется с нового учебного года и будет рассчитан на 15 человек. Все места — платные. Желающим обучаться необходимо будет пройти вступительные испытания — написать эссе и сформировать портфолио. Помимо этого будут учитываться индивидуальные достижения: наличие публикаций, выступления на конференциях и т.д. Срок обучения составит два года.
В апреле стало известно, что в этом году экономический факультет НГУ отменил для своих выпускников госэкзамены из-за ситуации с коронавирусом.