В НГУ начнут готовить магистров по политологии

В Новосибирском государственном университете объявили о старте новой магистерской программы «Прикладная политология». Это направление запускает Институт философии и права НГУ. Студентов будут учить сопровождать информационно-аналитический процесс принятия управленческих решений, применять методы политического анализа и современные коммуникативные технологии.

По информации пресс-службы университета, клиентами и работодателями для выпускников этого направления выступают органы государственной власти и местного самоуправления, политические партии и объединения, бизнес-структуры, аналитические центры и консалтинговые компании.