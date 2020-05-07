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Москва продлила режим самоизоляции до 31 мая

С 12 мая в столице будет введен масочный и перчаточный режим

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В общественном транспорте введены дополнительные меры безопасности: с 12 мая обязателен перчаточный и масочный режим

В общественном транспорте введены дополнительные меры безопасности: с 12 мая обязателен перчаточный и масочный режим

В Москве режим самоизоляции продлен до конца мая. Об этом сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин. Первый этап послаблений противоэпидемических ограничений коснется только сфер промышленности и строительства — им разрешат работать с 12 мая.

— Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая, — заявил Собянин.

Он подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут быть введены снова.

Кроме того, с 12 мая в столице вводится обязательный перчаточный и масочный режим. Для школьников 1–8-х и 10-х классов с 18 по 31 мая дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения. Домашних заданий и оценок не будет. Ранее оформленные рабочие пропуска автоматически продлят до 31 мая.

Вчера во время совещания с Владимиром Путиным Собянин заявил о том, что ситуация стабилизировалась, но отменять ограничения пока рано. Во время этого же совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова представила трехэтапный план по отмене ограничительных мер.

Еще в апреле президент поручил региональным властям самим принимать решение о послаблениях, но ориентироваться на него, когда заболеваемость пойдет на спад. Пока на эти рекомендации отреагировала только столица, но даже она не вышла на первый этап снятия ограничений, где можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на свежем воздухе.

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