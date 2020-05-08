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Выйти на площадку застройщик собирался ещё в феврале, но помешал коронавирус — сегодня участок пустует

Выйти на площадку застройщик собирался ещё в феврале, но помешал коронавирус — сегодня участок пустует

В Новосибирске на улице Большевистской до конца года планируют построить мини-гостиницу — разрешение компания «Караван» получила 29 апреля, документ опубликован на муниципальном портале.

Гостиница должна появиться на участке первой линии улицы, между зданием автоцентра на Большевистской, 276/1 и гаражным комплексом «Борок». В разрешении указано, что она будет одноэтажной, площадью всего 1259 кв. м. В ней будет 39 мест.

Директор компании-застройщика Николай Бурдыко рассказал корреспонденту НГС, что построить гостиницу рассчитывали к лету, но из-за эпидемии коронавируса согласования и выход на площадку сдвинулись. Тем не менее в «Караване» рассчитывают построить её до конца года.

— Это будет гостиница для транзитных туристов, которые двигаются в сторону Алтая на своих автомобилях и на кемперах, в основном на них будет рассчитано, — рассказал Николай Бурдыко. — Мы планировали к маю реализовать, чтобы туристы поехали, но туристы у нас поедут, наверное, в лучшем случае в августе.

Пока все прибывающие на Алтай отправляются на двухнедельный карантин, а все гостиницы и базы отдыха закрыты до 1 июня.

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Гостиницыулица Большевистская
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