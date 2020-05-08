В Новосибирске на улице Большевистской до конца года планируют построить мини-гостиницу — разрешение компания «Караван» получила 29 апреля, документ опубликован на муниципальном портале.



Гостиница должна появиться на участке первой линии улицы, между зданием автоцентра на Большевистской, 276/1 и гаражным комплексом «Борок». В разрешении указано, что она будет одноэтажной, площадью всего 1259 кв. м . В ней будет 39 мест.



Директор компании-застройщика Николай Бурдыко рассказал корреспонденту НГС, что построить гостиницу рассчитывали к лету, но из-за эпидемии коронавируса согласования и выход на площадку сдвинулись. Тем не менее в «Караване» рассчитывают построить её до конца года.

