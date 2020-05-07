2019 год в нашей картинке выглядит самым благополучным — в мае вода поднялась до 151 см (при среднем многолетнем уровне наблюдений, равном 400 см). Максимального уровня, по словам Анны Лапчик, вода в прошлом году достигла 18 июня — до 286 см.

В этом году специалисты обещают нам сложный период половодья и прогнозируют повышение воды до 420 сантиметров.

— Сейчас становится понятно, что так просто, как в прошлом и позапрошлом годах, мы это период паводка не пройдем. С мая уровень воды в Оби достигнет 420 сантиметров и, возможно, продержится июнь. 300–400 участков на территории Первомайского и Советского районов могут попасть под подтопления, это 9 дачных сообществ, — говорил еще в начале апреля начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

С ноября прошлого года по февраль 2020-го в Новосибирске выпало 167% среднегодовой нормы снега. Это позволило включить прошедшую зиму в пятерку самых теплых и снежных зим за все время погодных наблюдений.