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Так выглядел паводок в новосибирских дачных сообществах в 2015 году

Так выглядел паводок в новосибирских дачных сообществах в 2015 году

В Новосибирскую область вот-вот придет паводок. По данным на этот четверг, 7 мая, уровень воды в Оби равен 258 сантиметров, что, в целом, укладывается в норму. Однако эксперты уверены, что обширного половодья в этом году вряд ли получится избежать.

Мы решили наглядно продемонстрировать, как менялся уровень воды в реке Обь, и для этого взяли показатели прошлых лет.

Смотрим на изменения уровня воды в Оби в начале мая в 2015 (один из рекордных годов по масштабу подтоплений) и 2019 годах. И сравниваем это с цифрами за сегодня

Фото: Юрий Орлов

Самым максимальным показателем, уточнила начальник Гидрометцентра ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Анна Лапчик, стали данные за 12 мая 2015 года — тогда вода в Оби поднялась до 527 см. По информации МЧС, в тот день подтопленными оказались 10 садовых обществ на территории Первомайского и Советского районов, эти же общества могут пострадать и в этом году, если вторая волна паводка (ожидается в июне) окажется сильнее первой.

2019 год в нашей картинке выглядит самым благополучным — в мае вода поднялась до 151 см (при среднем многолетнем уровне наблюдений, равном 400 см). Максимального уровня, по словам Анны Лапчик, вода в прошлом году достигла 18 июня — до 286 см.

В этом году специалисты обещают нам сложный период половодья и прогнозируют повышение воды до 420 сантиметров.

— Сейчас становится понятно, что так просто, как в прошлом и позапрошлом годах, мы это период паводка не пройдем. С мая уровень воды в Оби достигнет 420 сантиметров и, возможно, продержится июнь. 300–400 участков на территории Первомайского и Советского районов могут попасть под подтопления, это 9 дачных сообществ, — говорил еще в начале апреля начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

С ноября прошлого года по февраль 2020-го в Новосибирске выпало 167% среднегодовой нормы снега. Это позволило включить прошедшую зиму в пятерку самых теплых и снежных зим за все время погодных наблюдений.

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паводок 2020весеннее половодье
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