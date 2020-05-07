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Суд отправил Владимира Зайцева в СИЗО до конца июня&nbsp;

Суд отправил Владимира Зайцева в СИЗО до конца июня 

Заместитель начальника ГБУ НСО «Управление ветеринарии Барабинского района» Новосибирской области Владимир Зайцев пытался покончить с собой в СИЗО — информацию об этом официально подтверждают в ГУФСИН.

— Он находился в одиночной камере и нанёс себе [Роскомнадзор запрещает указывать способ самоубийства]. Причина у него была одна — он не согласен с избранной мерой пресечения. Помощь медицинская была оказана, то есть он себя прекрасно чувствует, — рассказали НГС в пресс-службе ГУФСИН по НСО.

18 апреля Барабинский районный суд избрал меру пресечения руководителю Управления ветеринарии Барабинского района Новосибирской области Вадиму Панину и его заместителю Владимиру Зайцеву — обоих взяли под стражу.

— Фигурантам расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, — говорится на сайте суда.

Панина и Зайцева подозревают в фальсификации документов при вывозе животных за пределы России.

Корреспондент НГС связалась с родственниками Владимира Зайцева — они пояснили, что о произошедшем руководство СИЗО им не сообщало, и сейчас они пытаются дозвониться до исправительного учреждения, чтобы узнать хоть какие-то подробности случившегося.

В апреле НГС рассказывал историю 59-летнего Юрия Кисуркина, который сбежал из исправительного центра ИК-8, а через две недели его нашли мёртвым в лесу.

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