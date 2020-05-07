Заместитель начальника ГБУ НСО «Управление ветеринарии Барабинского района» Новосибирской области Владимир Зайцев пытался покончить с собой в СИЗО — информацию об этом официально подтверждают в ГУФСИН.



— Он находился в одиночной камере и нанёс себе [Роскомнадзор запрещает указывать способ самоубийства]. Причина у него была одна — он не согласен с избранной мерой пресечения. Помощь медицинская была оказана, то есть он себя прекрасно чувствует, — рассказали НГС в пресс-службе ГУФСИН по НСО.

18 апреля Барабинский районный суд избрал меру пресечения руководителю Управления ветеринарии Барабинского района Новосибирской области Вадиму Панину и его заместителю Владимиру Зайцеву — обоих взяли под стражу.