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Госпиталь на базе больницы уже принимает пациентов

Госпиталь на базе больницы уже принимает пациентов

В городскую клиническую больницу № 12 в Новосибирске начали госпитализировать пациентов с коронавирусной инфекцией.

В минздраве региона журналисту НГС рассказали, что пациентов начали госпитализировать в инфекционный госпиталь на базе больницы № 12 вчера. Там подготовлено 190 коек и 190 точек для доступа к кислороду.

— В настоящий момент в госпиталь привозят пациентов из других инфекционных госпиталей для долечивания, а также бессимптомных больных, — сообщили в пресс-службе правительства.

Так выглядят точки доступа к кислороду

Так выглядят точки доступа к кислороду

Ранее НГС писал о том, что областную туберкулёзную больницу в Новосибирске тоже частично перепрофилируют для пациентов с коронавирусом.

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Полностью под инфекционный госпиталь в Новосибирске освободили больницу № 11 — посмотрите фоторепортаж оттуда.

Как попасть к специалистам в поликлиники города, которые изменили график работы из-за распространения коронавирусом, мы написали здесь.

Хотите узнать, как выглядит мельцеровский бокс, в котором лежат пациенты с коронавирусом? Смотрите нашу инфографику.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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