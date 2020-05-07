В городскую клиническую больницу № 12 в Новосибирске начали госпитализировать пациентов с коронавирусной инфекцией.

В минздраве региона журналисту НГС рассказали, что пациентов начали госпитализировать в инфекционный госпиталь на базе больницы № 12 вчера. Там подготовлено 190 коек и 190 точек для доступа к кислороду.

— В настоящий момент в госпиталь привозят пациентов из других инфекционных госпиталей для долечивания, а также бессимптомных больных, — сообщили в пресс-службе правительства.