В городскую клиническую больницу № 12 в Новосибирске начали госпитализировать пациентов с коронавирусной инфекцией.
В минздраве региона журналисту НГС рассказали, что пациентов начали госпитализировать в инфекционный госпиталь на базе больницы № 12 вчера. Там подготовлено 190 коек и 190 точек для доступа к кислороду.
— В настоящий момент в госпиталь привозят пациентов из других инфекционных госпиталей для долечивания, а также бессимптомных больных, — сообщили в пресс-службе правительства.
Ранее НГС писал о том, что областную туберкулёзную больницу в Новосибирске тоже частично перепрофилируют для пациентов с коронавирусом.
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