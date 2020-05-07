Водитель скорой помощи Искитимской центральной городской больницы получил надбавку за работу, связанную с COVID-19. Но ее размер оказался ниже суммы, указанной в постановлении губернатора.
Об этом корреспонденту НГС рассказал сам водитель, попросивший не называть его имени. Мужчина предоставил в редакцию снимок своей зарплатной ведомости за апрель. В документе видно, что водителю начислили за работу, связанную с коронавирусом, около 250 рублей. В марте выплат за коронавирус еще не было.
По словам мужчины, такие же доплаты в районе 200–300 рублей получили и другие его коллеги.
— Как там они считают, я не понимаю вообще. За апрель я возил троих пациентов, которые были в прямом контакте с зараженными, после этого у них тоже диагноз подтвердился. Мы в костюмах, все это есть, но доплаты никакой нет. Это же несправедливо, когда люди рискуют своей жизнью, выходят на работу, у нас так же дома семьи, дети, — рассказал мужчина.
Водитель также рассказал, что условия работы неудобны и из-за костюма.
— Когда нам говорят, что пациенты были в прямом контакте, тогда мы надеваем костюмы, забираем и увозим, а есть же люди, которые едут на вызов и не знают, что там. В костюме очень жарко. Мы как-то разговаривали между собой, что если дать главврачу эти 200 рублей, и пускай он прокатится в этом костюме до Новосибирска в жару, когда дышать нечем и глаза потеют, — объяснил он.
НГС направил запрос в Минздрав региона, чтобы уточнить, по какому принципу рассчитываются доплаты. Мы уже пытались выяснить, сколько медиков в регионе должны получить дополнительные выплаты, но в Минздраве отказались назвать число.
Что говорится в документах?
В начале апреля президент России Владимир Путин на совещании с губернаторами заявил, что водителям скорой, которые работают с коронавирусными больными, нужно доплачивать по 25 тысяч в месяц. До этого о стимулирующих выплатах медикам говорил и премьер-министр Мишустин.
В конце апреля губернатор области Андрей Травников подписал постановление о таких выплатах для медиков — согласно тексту документа, они должны получать примерно от 6,5 тысячи до 100 тысяч рублей в месяц. Водители скорой, как следует из постановления, должны получать по 6557 рублей в месяц — столько же обещали фельдшерам.
В документе указано, что порядок и условия осуществления этих выплат будет утверждать Министерство здравоохранения Новосибирской области.
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Свое мнение о выплатах от Путина НГС высказывал работник скорой медицинской помощи.
В середине апреля медработник заявил о случаях заражения в поликлинике, а также рассказал о реакции начальства на происходящее. После этого, по словам мужчины, руководство обвинило его в саботаже, а сегодня, 6 мая, ему вручили приказ о временном переводе.
Накануне фельдшер скорой помощи в Новосибирске Елена Титова рассказала, как заразилась коронавирусом. По версии Минздрава, жалобы фельдшера — это месть. За что именно — читайте тут.