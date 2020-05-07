— Как там они считают, я не понимаю вообще. За апрель я возил троих пациентов, которые были в прямом контакте с зараженными, после этого у них тоже диагноз подтвердился. Мы в костюмах, все это есть, но доплаты никакой нет. Это же несправедливо, когда люди рискуют своей жизнью, выходят на работу, у нас так же дома семьи, дети, — рассказал мужчина.

Водитель также рассказал, что условия работы неудобны и из-за костюма.

— Когда нам говорят, что пациенты были в прямом контакте, тогда мы надеваем костюмы, забираем и увозим, а есть же люди, которые едут на вызов и не знают, что там. В костюме очень жарко. Мы как-то разговаривали между собой, что если дать главврачу эти 200 рублей, и пускай он прокатится в этом костюме до Новосибирска в жару, когда дышать нечем и глаза потеют, — объяснил он.



НГС направил запрос в Минздрав региона, чтобы уточнить, по какому принципу рассчитываются доплаты. Мы уже пытались выяснить, сколько медиков в регионе должны получить дополнительные выплаты, но в Минздраве отказались назвать число.

