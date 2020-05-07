В Новосибирске выставили на продажу участок с двумя недостроенными домами, которые раньше входили в проект ЖК «Серебряное озеро» — его продают за 42,5 миллиона рублей.
Объявление о продаже появилось на портале N1.RU.
Земля находится в поселке Каинская Заимка рядом с Серебряным озером, сразу за домами по улице Серебряное озеро, 9 и 11, площадь участка — 7919 кв. м. В объявлении указано, что он находится в собственности двух кооперативов: ЖСК «Каинская Заимка — 1» и «Каинская Заимка — 4», на нём зарегистрированы два недостроенных дома на 80 и 120 квартир. Один из них построен на 12%, другой — на 8%.
Как рассказал председатель ЖСК «Каинская Заимка — 1» Святослав Шолохов, в каждом из домов по 5 пайщиков, это одни и те же люди. Продажа возможна как через переход корпоративных прав на 100% паёв, так и прямая продажа актива — участка с объектами незавершённого строительства, которые зарегистрированы в общую долевую собственность.
По словам Шолохова, оба проекта проходили экспертизу, а разрешение на строительство домов действует до конца 2020 года, и их можно достроить. Причину продажи он объяснил недостатком средств.
— Чтобы закончить стройку, нужны денежные средства, своими ресурсами мы не обладаем — нужно не менее 100 миллионов рублей, чтобы заходить в стройку, без такой суммы строить что-то нереально, — сказал он.
Территория и дома раньше были частью проекта ЖК «Серебряное озеро». Дома здесь строило ЗАО «Сибакадемстрой», часть квартир для своих сотрудников купило СО РАН. В 2014 году компания, не завершив комплекс, в котором планировалось 12 домов, была признана банкротом, а спустя два года её руководителя Дмитрия Лыкова осудили за растрату. Осенью 2017 года он вышел на свободу по УДО.
Рядом с участком с недостроенными домами на продажу выставили и ещё один, площадью 2,1 га. В объявлении указано, что на нём возможна высотная — до 25 этажей — застройка, на участке есть лесопосадки, а в перспективе в жилмассиве должны появиться магазин и детский сад. Участок оценили в 42 миллиона рублей.
В апреле НГС рассказывал про другой интересный участок для строительства высотки: он находится на берегу Обского моря.