В Новосибирске выставили на продажу участок с двумя недостроенными домами, которые раньше входили в проект ЖК «Серебряное озеро» — его продают за 42,5 миллиона рублей.



Объявление о продаже появилось на портале N1.RU.



Земля находится в поселке Каинская Заимка рядом с Серебряным озером, сразу за домами по улице Серебряное озеро, 9 и 11, площадь участка — 7919 кв. м. В объявлении указано, что он находится в собственности двух кооперативов: ЖСК «Каинская Заимка — 1» и «Каинская Заимка — 4», на нём зарегистрированы два недостроенных дома на 80 и 120 квартир. Один из них построен на 12%, другой — на 8%.