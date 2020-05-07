«Зайдёшь — сдохнешь»: подробности ЧП в «Европейском береге», где под окнами многоэтажки нашли женщину

На стене балкона многоэтажки в микрорайоне «Европейский берег», под окнами которой нашли тело 32-летней женщины, после трагедии появилась надпись «Зайдёшь — сдохнешь».
— Изрисовали краской, как будто кровью, — рассказал корреспонденту НГС охранник дома. — И написали: «Зайдёшь — сдохнешь». Мы сегодня оттирали. Никого вызывать не стали, думаю, это малолетки баловались.
По словам местных жителей, на 25 этаже этого дома часто собиралась компания подростков, поэтому многие думали, что погибшая — несовершеннолетняя девушка.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС рассказали, что погибшей 32 года, она жила в другом доме микрорайона «Европейский берег».
Друзья погибшей рассказывают, что у неё остались двое детей и муж. В суицид никто из близких не верит — говорят, что у женщины в жизни всё было хорошо.
В управляющей компании «Европейского берега» рассказали, что это может быть и убийство — на одном из балконов обнаружили следы крови. Но, по информации источника НГС в правоохранительных органах, предварительная версия произошедшего всё-таки суицид:
— Была обнаружена записка.
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