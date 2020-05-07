«Зайдёшь — сдохнешь»: подробности ЧП в «Европейском береге», где под окнами многоэтажки нашли женщину

На стене балкона многоэтажки в микрорайоне «Европейский берег», под окнами которой нашли тело 32-летней женщины, после трагедии появилась надпись «Зайдёшь — сдохнешь».



— Изрисовали краской, как будто кровью, — рассказал корреспонденту НГС охранник дома. — И написали: «Зайдёшь — сдохнешь». Мы сегодня оттирали. Никого вызывать не стали, думаю, это малолетки баловались.

По словам местных жителей, на 25 этаже этого дома часто собиралась компания подростков, поэтому многие думали, что погибшая — несовершеннолетняя девушка.