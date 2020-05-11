NGS.RU публикует цикл материалов к 75-му юбилею Победы под названием «Фронтовой инстаграм». Мы просим жителей Новосибирской области присылать нам архивные военные фото, чтобы рассказать истории о войне. Мы ищем не парадные портретные снимки, а живые — с сюжетом, историей, героями. Присылайте и вы кадры военных лет с рассказом о своих родных, а мы опубликуем их на сайте и в специальном аккаунте в «Инстаграме». Там уже есть много интересных кадров. Сегодня мы расскажем о герое, для которого служба не закончилась вместе с войной 9 мая.
На фотографии слева Александр Константинович Дырхеев. Снимок был сделан в Чехии, в Праге, в мае 1945 года. Именно в этой стране Александр Константинович встречал День Победы. Но на этом служба для него не закончилась — впереди у бойца был год войны с бандеровцами.
Обо всём, что происходило на фронте, герой записывал в дневнике. Благодаря этим записям можно многое узнать о тех тяжелых годах.
— Дедушка не рассказывал мне много о войне, пока был жив, но потом я с увлечением читала тетрадку — его дневник. Он родился в 1917 году в селе Атарай Качугского района Иркутской области. Он — ровесник Октябрьской революции, и у него, как и у всей страны, была сложная и трудная жизнь. Он рано остался сиротой, в тридцатые тяжелые годы часто приходилось голодать, разными путями зарабатывать на жизнь, и лишь в 20 лет получить семилетнее образование. В 1939 году его призвали в армию. Он думал, что прослужит два года, — рассказала корреспонденту НГС внучка героя Надежда Дырхеева.
Изначально Александр Константинович хотел стать мотоциклистом, но во время учебы услышал занятия связистов. Перед мужчиной встал непростой выбор. Но очень быстро освоив азбуку Морзе, он всё же решил стать именно связистом.
— Получилась долгая шестилетняя военная карьера, которая у него закончилась только в 1946 году на Западной Украине, где продолжалась война с бандеровцами. Дед был связистом, закончил войну в звании старшего лейтенанта, начал войну на Волховском фронте, потом в составе 2-го Украинского и затем 1-го Украинского фронтов участвовал в знаменитой Курской битве, освобождал Польшу, Чехословакию, Германию. Ранен не был, но был контужен во время форсирования Днепра. Был участником военного парада в Куйбышеве в ноябре 1941 года, — рассказала Дырхеева.
По её словам, герой считал самыми тяжелыми именно первые годы войны.
— Он говорил, что не было хорошего вооружения, а главное, опыта военных действий. Радистом (а радист в годы войны — это тот же разведчик) он стал еще во время службы недалеко от японской границы в Маньчжурии, однако в первых боях ему не пришлось служить непосредственно по своей специальности. Столкновения с немцами под Тихвином, куда их привезли, были настолько неожиданными, что они потеряли и часть вооружения, и радиостанции. Воевали в основном винтовками, автоматов было мало. Сразу было очень много человеческих потерь. Во время выполнения одного из разведывательных заданий ему с товарищами пришлось просидеть несколько дней в болоте, куда, естественно, не могла проехать полевая кухня. Он рассказывал, что было очень холодно, был конец ноября, стыли ноги. Но больше всего им хотелось кушать и приходилось ловить и есть сырых лягушек, — объясняет внучка героя.
Через двадцать лет после кончины героя его родственники издали книжку его воспоминаний «Эхо прошлого Дэрхеэрэг». С разрешения Надежды Дырхеевой мы публикуем отрывок из дневника героя.
Запись дневника за 1943 год:
«Пришло время еще раз сделать попытку взять город Черкассы. На сей раз мне дали приказ взять маленькую радиостанцию РБ (радиостанция батальонная) и вместе с телефонистами переплыть через Днепр. В ноябре по реке шла шуга и довольно большие льдины. К этому времени, предположительно, немцы должны были несколько успокоиться в связи с идущим по реке льдом. Переход был очень трудный. Мы разобрали один дом и из бревен сколотили широкий плот. На следующую ночь намечалось наступление после большой артиллерийской подготовки. Артподготовку начали в 6 часов утра. Мы, 4 человека, погрузились на свой плот с телегой и конем. Оттолкнулись от берега и гребли изо всех сил. Немцы начали бить по реке снарядами и минами, один снаряд взорвался в воде рядом с нами, метрах в трех. Конь дернулся назад и упал раненный на краю плота, плот перевернулся, и мы упали в воду. Над рекой дул сильный холодный ветер, льдины шумно ударялись друг о друга. Я поймал край плота и подтянулся, высунул из воды голову. Успел заметить, как по носу мне ударило льдиной, и потерял сознание. Очнулся лежащим на краю довольно большой льдины. Из носа на льдину вытекло немного крови, мокрая одежда успела примерзнуть ко льду. Вижу — совсем недалеко берег. Прыгнул со льда, мне было по горло, но дно было скользким, а течение довольно быстрым, и я упал. Надо мной проплыла льдина. Я быстро поднялся и побежал к берегу. Вышел из воды и добежал до первого дома, там оказалась одна старушка. Я попробовал быстро, без всяких слов, залезть на печку, но она была сильно горячей. В итоге я все равно залез и стал греться. Сильно заболела голова, от удара льдом постепенно стали распухать нос и губы. Оказывается, я забежал в самый крайний с южной стороны дом города Черкассы, недалеко от сахарного завода. Я пролежал два дня. Мне очень, очень повезло. Туда же прибыли наши разведчики из другой дивизии, и я с ними перешел реку обратно. Меня уже считали погибшим, как и всю нашу группу. Спустя несколько дней меня узнал незнакомый сержант из другого полка.
— Ой, это Вы, что ли?
— А что? — спросил я.
— Вы, товарищ лейтенант, уже тонули, а наш лейтенант, который с нами рядом плыл, поймал вас за руку и бросил ближе к берегу на край льда. Он сказал "видно, он уже мертвый, потому и не шевелится".
Я спросил, где этот лейтенант, он нахмурился и, уставившись в землю, тихо сказал: "Он тогда и погиб. Снаряд взорвался рядом с нашей лодкой". Так я и не увидел своего спасителя».
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