На фотографии слева Александр Константинович Дырхеев. Снимок был сделан в Чехии, в Праге, в мае 1945 года. Именно в этой стране Александр Константинович встречал День Победы. Но на этом служба для него не закончилась — впереди у бойца был год войны с бандеровцами.

Обо всём, что происходило на фронте, герой записывал в дневнике. Благодаря этим записям можно многое узнать о тех тяжелых годах.

— Дедушка не рассказывал мне много о войне, пока был жив, но потом я с увлечением читала тетрадку — его дневник. Он родился в 1917 году в селе Атарай Качугского района Иркутской области. Он — ровесник Октябрьской революции, и у него, как и у всей страны, была сложная и трудная жизнь. Он рано остался сиротой, в тридцатые тяжелые годы часто приходилось голодать, разными путями зарабатывать на жизнь, и лишь в 20 лет получить семилетнее образование. В 1939 году его призвали в армию. Он думал, что прослужит два года, — рассказала корреспонденту НГС внучка героя Надежда Дырхеева.

Изначально Александр Константинович хотел стать мотоциклистом, но во время учебы услышал занятия связистов. Перед мужчиной встал непростой выбор. Но очень быстро освоив азбуку Морзе, он всё же решил стать именно связистом.