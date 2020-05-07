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Город День Победы-2020

С песнями поднялись на автовышке: 9 кадров с поздравления ветеранов войны, к которым нельзя в гости

И-за ситуации с коронавирусом волонтёры придумали нестандартный способ устроить праздник

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В общественном фонде нашли способ поздравить ветеранов в условиях самоизоляции и коронавируса — к ним поднялись на автовышке

В общественном фонде нашли способ поздравить ветеранов в условиях самоизоляции и коронавируса — к ним поднялись на автовышке

В Новосибирске ветераны Великой Отечественной войны начали получать персональные праздничные поздравления с Днем Победы. Сегодня, 7 мая, общественный фонд «Социальная опора» устроил концерт возле домов ветеранов Первомайского района — песни военных лет под гармонь исполнили с автовышки.

На месте побывал наш фотограф Александр Ощепков, которые сделал удивительные кадры — делимся ими с вами в нашем обзоре.

Из-за особых ограничительных мер, которые по-прежнему действуют у нас в области, от походов с гости к ветеранам пришлось воздержаться

Из-за особых ограничительных мер, которые по-прежнему действуют у нас в области, от походов с гости к ветеранам пришлось воздержаться

Многие из ветеранов в силу состояния своего здоровья из дома не выходят, но нашлись и те, кто смог спуститься к общественникам и лично принять поздравления.

Многие из ветеранов в силу состояния своего здоровья из дома не выходят, но нашлись и те, кто смог спуститься к общественникам и лично принять поздравления.

А кого-то концерт растрогал до слёз

А кого-то концерт растрогал до слёз

Песнями праздник не ограничился — каждому ветерану вручили поздравительный продуктовый набор

Песнями праздник не ограничился — каждому ветерану вручили поздравительный продуктовый набор

В этом году в набор вошли виноград, мандарины, коробка шоколадных конфет, упаковка чёрного чая, печенье, банка кофе, тушёнка, сгущёнка и палка сырокопчёной колбасы. Стоимость поздравительной продуктовой корзинки, как уточнили в фонде «Социальная опора», около 1500 рублей

В этом году в набор вошли виноград, мандарины, коробка шоколадных конфет, упаковка чёрного чая, печенье, банка кофе, тушёнка, сгущёнка и палка сырокопчёной колбасы. Стоимость поздравительной продуктовой корзинки, как уточнили в фонде «Социальная опора», около 1500 рублей

По словам координатора проекта Павла Горшкова, традиция поздравлять ветеранов появилась несколько лет назад.&nbsp;

По словам координатора проекта Павла Горшкова, традиция поздравлять ветеранов появилась несколько лет назад. 

&nbsp;Однако в этом году общественному фонду пришлось впервые искать новые форматы

 Однако в этом году общественному фонду пришлось впервые искать новые форматы

Напомним, в этом году Новосибирск из-за коронавируса лишился основной части мероприятий в 9 Мая и, главное — военного парада

Напомним, в этом году Новосибирск из-за коронавируса лишился основной части мероприятий в 9 Мая и, главное — военного парада

Накануне над театром оперы и балета взвилось Знамя Победы — ещё одна традиция Новосибирска, а ночь. жители трёх многоэтажек в Октябрьском районе города зажгли свечи в память о героях войны. О том, как в этом году будут отмечать День Победы мы подробно рассказывали здесь.

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9 Мая 2020 годаветераны ВОВпоздравления
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