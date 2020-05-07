С песнями поднялись на автовышке: 9 кадров с поздравления ветеранов войны, к которым нельзя в гости

В Новосибирске ветераны Великой Отечественной войны начали получать персональные праздничные поздравления с Днем Победы. Сегодня, 7 мая, общественный фонд «Социальная опора» устроил концерт возле домов ветеранов Первомайского района — песни военных лет под гармонь исполнили с автовышки.

На месте побывал наш фотограф Александр Ощепков, которые сделал удивительные кадры — делимся ими с вами в нашем обзоре.