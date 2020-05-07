С песнями поднялись на автовышке: 9 кадров с поздравления ветеранов войны, к которым нельзя в гости

В Новосибирске ветераны Великой Отечественной войны начали получать персональные праздничные поздравления с Днем Победы. Сегодня, 7 мая, общественный фонд «Социальная опора» устроил концерт возле домов ветеранов Первомайского района — песни военных лет под гармонь исполнили с автовышки.
На месте побывал наш фотограф Александр Ощепков, которые сделал удивительные кадры — делимся ими с вами в нашем обзоре.
Накануне над театром оперы и балета взвилось Знамя Победы — ещё одна традиция Новосибирска, а ночь. жители трёх многоэтажек в Октябрьском районе города зажгли свечи в память о героях войны. О том, как в этом году будут отмечать День Победы мы подробно рассказывали здесь.