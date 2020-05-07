Вчера у Владимира Путина прошло очередное совещание по борьбе с коронавирусом, на котором Роспотребнадзор предложил три этапа выхода страны из карантина. Так, в первую очередь будут разрешены занятия спортом на улице и прогулки с детьми, на втором — прогулки всей семьей и работа образовательных организаций, а на третьем — возобновление работы парков, скверов, ресторанов и кафе. Подробности этого плана ищите здесь.

