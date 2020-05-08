Сегодня, 8 мая, температура днем составит от 18 до 22 градусов, по западу области возможно повышение до 28 градусов. 9 и 10 мая ожидается 23–29 градусов.

В городе днем 8 мая температура будет около 19 градусов, 9 мая поднимется до 24 °C , а 10 мая — до 26 градусов. Ночью температура составит 7–9 градусов.

Ренад Ягудин отметил, что с повышением температуры растет и пожароопасность в регионе. Так, по оценкам синоптиков, в выходные класс пожароопасности в Новосибирской области приблизится к 4-му.

Справка: существует 5 классов пожарной опасности:1 класс — опасности нет; 2 класс — малая пожарная опасность; 3 класс — средняя пожарная опасность; 4 класс — высокая пожарная опасность; 5 класс — чрезвычайная пожарная опасность.

В Новосибирской области продолжает действовать режим самоизоляции, поэтому гулять на выходных лучше не стоит. В противном случае вам могут выписать штраф. Тем более, многие праздничные мероприятия к Дню Победы в этом году проведут в онлайн-формате. Подробнее о том, что ещё можно делать на майских праздниках, мы писали здесь.