На следующей неделе в Новосибирске начнутся испытания теплосетей — в зоне ТЭЦ-5 и в зоне Кировской районной котельной.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.



— По зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5 отключение горячей воды продолжится с 12 по 23 мая (максимальный срок). Испытания будут проводиться в круглосуточном режиме. Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды — с 20 часов 10 мая, — сообщает мэрия.



Под испытания попадают сети на улицах в Дзержинском (Фрунзе, Кошурникова, Адриена Лежена), Железнодорожном (1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Галущака), Заельцовском (Линейная, от улицы Нарымской до Плановой в сторон Оби, Тимирязева, Холодильная, Сухарная, Союза Молодежи, Ельцовская, Дуси Ковальчук), Октябрьском (Федосеева, Михаила Кулагина, Кошурникова выше улицы Бориса Богаткова) и Центральном (Державина, Крылова, Ермака, Мичурина, Ольги Жилиной, Семьи Шамшиных, Советская, Гоголя, Достоевского).

