На следующей неделе в Новосибирске начнутся испытания теплосетей — в зоне ТЭЦ-5 и в зоне Кировской районной котельной.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.
— По зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5 отключение горячей воды продолжится с 12 по 23 мая (максимальный срок). Испытания будут проводиться в круглосуточном режиме. Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды — с 20 часов 10 мая, — сообщает мэрия.
Под испытания попадают сети на улицах в Дзержинском (Фрунзе, Кошурникова, Адриена Лежена), Железнодорожном (1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Галущака), Заельцовском (Линейная, от улицы Нарымской до Плановой в сторон Оби, Тимирязева, Холодильная, Сухарная, Союза Молодежи, Ельцовская, Дуси Ковальчук), Октябрьском (Федосеева, Михаила Кулагина, Кошурникова выше улицы Бориса Богаткова) и Центральном (Державина, Крылова, Ермака, Мичурина, Ольги Жилиной, Семьи Шамшиных, Советская, Гоголя, Достоевского).
— По зоне теплоснабжения от Кировской районной котельной отключение горячей воды продлится с 12 по 27 мая (максимальный срок). Испытания будут проводиться с 8:00 до 23:00. При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды — с 00:00 часов 11 мая, — сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
На левом берегу в Кировском районе испытания пройдут на улицах Комсомольской, Чигорина, Герцена, Оловозаводкой в Северо-Чемском жилмассиве, Урманова, Саввы Кожевникова, Аникина, Обогатительной, ХХ Партсъезда (мкр. «Бугринская роща»), Бетонной, Бурденко, Мира, Тульской, Архитектурной, Блока, в Успенском и Черкасском переулках, Беловежской, Петухова, Зорге, Громова, Дмитрия Шмонина, Виктора Уса, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), в Акатуйском жилмассиве, ЖК Матрешкин двор, на улице Северный проезд.
В Ленинском районе испытания затронут территорию Станиславского жилмассива, улицы Станиславского, Тульскую, Ударную.
Мэрия предупреждает, что во время проверки теплосетей возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта.
— Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов, — добавили в мэрии.
Ранее о графике отключения горячей воды рассказывали в «Сибирской генерирующей компании». Также СГК сообщала, когда планирует закончить ремонт труб.