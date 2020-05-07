Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала о хронических заболеваниях умершей от коронавируса 29-летней сибирячки:



— Есть сопутствующие заболевания. Человек имел хроническую обструктивную болезнь легких и надпочечниковую недостаточность. При любых острых состояниях отягощающие факторы — это всегда любые хронические заболевания. Но тем не менее успех лечения зависит и от иммунного ответа каждого человека.

В Новосибирске умерли уже 12 человек с коронавирусом. Истории некоторых мы рассказывали. На майских праздниках скончалась 55-летняя женщина, которая сразу после повышения температуры обратилась к врачам, но ей прописали антибиотики и отправили лечиться домой. Её дочь рассказала всю историю болезни.