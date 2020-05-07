Что происходит в Новосибирске с коронавирусом — отвечает оперштаб (онлайн-трансляция)

В регионе продолжают работать два обсерватора.
Оценивать адекватность цены медицинских масок в городе Сергей Нелюбов не стал
- В правительстве сегодня уже обсуждаются этапы выхода с ограничений, - рассказал Нелюбов.
Нелюбов попросил новосибирцев ограничить праздничные прогулки на 9 мая.
Сергей Нелюбов рассказал, что ограничительные меры принятые в регионе — достаточны.
— Что касается выхода на плато, то мы все необходимые меры для этого принимаем. Показательны будут дни, когда граждане вернутся с отдыха, — отметил Нелюбов.
Главный инфекционист опровергла информацию о массовых увольнениях медицинских работников из-за тяжелой работы из-за коронавируса.
Лариса Позднякова благодарит новосибирцев и компании города за помощь врачам.
29-летняя умершая пациентка имела хронические заболевания.
В регионе 24 ребёнка и их 5 родителей заражены коронавирусом.
На 7 мая в Новосибирске зарегистрировано 876 случаев коронавируса.
Брифинг начался.
В Новосибирской области, по данным оперштаба региона за 6 мая: 809 заболевших, 12 умерших, 240 выздоровевших. На карантине находятся 1893 человека, сняты с наблюдения 12 696.
Доброе утро, дорогие читатели. Меня зовут Александра Бруня и сегодня я вместе с коллегой Марией Вьюн буду вести онлайн-трансляцию с брифинга оперштаба.
До неё остается чуть меньше 15 минут.