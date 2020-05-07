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Что происходит в Новосибирске с коронавирусом — отвечает оперштаб (онлайн-трансляция)

На вопросы журналистов ответят замгубернатора Сергей Нелюбов и главный инфекционист НСО Лариса Позднякова

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В регионе сейчас больше 800 заболевших

В регионе сейчас больше 800 заболевших

Оперштаб Новосибирской области по коронавирусу сегодня, 7 мая, проводит брифинг. Заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов и главный инфекционист Лариса Позднякова расскажут о ситуации с заболеваемостью.

Когда в регионе остановится рост числа заболевших? Как будут снимать ограничения с жителей региона и когда? Почему в регионе растёт смертность от коронавируса?

Мы ведём текстовую онлайн-трансляцию с брифинга на сайте. А прямой эфир вы сможете посмотреть в 11:00 в Instagram. Не забудьте подписаться на наш аккаунт, чтобы ничего не пропустить!

Александра Бруня

В регионе продолжают работать два обсерватора.

Александра Бруня

Оценивать адекватность цены медицинских масок в городе Сергей Нелюбов не стал

Александра Бруня

- В правительстве сегодня уже обсуждаются этапы выхода с ограничений, - рассказал Нелюбов.

Александра Бруня

Нелюбов попросил новосибирцев ограничить праздничные прогулки на 9 мая.

Александра Бруня

Сергей Нелюбов рассказал, что ограничительные меры принятые в регионе — достаточны.

— Что касается выхода на плато, то мы все необходимые меры для этого принимаем. Показательны будут дни, когда граждане вернутся с отдыха, — отметил Нелюбов.

Александра Бруня

Главный инфекционист опровергла информацию о массовых увольнениях медицинских работников из-за тяжелой работы из-за коронавируса.

Александра Бруня

Лариса Позднякова благодарит новосибирцев и компании города за помощь врачам.

Александра Бруня

29-летняя умершая пациентка имела хронические заболевания.

Александра Бруня

В регионе 24 ребёнка и их 5 родителей заражены коронавирусом.

Александра Бруня

На 7 мая в Новосибирске зарегистрировано 876 случаев коронавируса.

Александра Бруня

Брифинг начался.

Александра Бруня
Брифинг скоро начнётся

Брифинг скоро начнётся

Александра Бруня

В Новосибирской области, по данным оперштаба региона за 6 мая: 809 заболевших, 12 умерших, 240 выздоровевших. На карантине находятся 1893 человека, сняты с наблюдения 12 696.

Александра Бруня

Доброе утро, дорогие читатели. Меня зовут Александра Бруня и сегодня я вместе с коллегой Марией Вьюн буду вести онлайн-трансляцию с брифинга оперштаба.

До неё остается чуть меньше 15 минут.

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