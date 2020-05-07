Что происходит в Новосибирске с коронавирусом — отвечает оперштаб (онлайн-трансляция)

Оперштаб Новосибирской области по коронавирусу сегодня, 7 мая, проводит брифинг. Заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов и главный инфекционист Лариса Позднякова расскажут о ситуации с заболеваемостью.

Когда в регионе остановится рост числа заболевших? Как будут снимать ограничения с жителей региона и когда? Почему в регионе растёт смертность от коронавируса?

Мы ведём текстовую онлайн-трансляцию с брифинга на сайте. А прямой эфир вы сможете посмотреть в 11:00 в Instagram. Не забудьте подписаться на наш аккаунт, чтобы ничего не пропустить!

