В Новосибирске спасатели оказали первую помощь 24-летнему мужчине, который пытался покончить с собой. Заявка в службу МАСС поступила вчера, 6 мая, в районе 16:00.

— Заельцовский район, улица Дмитрия Донского. Заблокирована дверь, молодой человек не отзывается. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружен молодой человек 1996 года рождения. Попытка суицида. Оказана первая помощь. Вызвана реанимация. Передан бригаде врачей скорой помощи, — рассказали о происшествии в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.