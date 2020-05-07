Оперштаб Новосибирской области по коронавирусу рассказал о заболеваемости коронавирусом на 7 мая.
— Зарегистрировано на сегодня 876 случаев коронавируса, — рассказал во время брифинга заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов. Также по его данным, за всё время выздоровели 240 человек (данные о вылечившихся не изменились с 22 часов 6 мая).
За сутки в регионе выявили 67 новых случаев коронавируса.
В регионе у 24 детей выявлен коронавирус, также заражены 5 взрослых - родители болеющих детей.
Мы ведём онлайн-хронику распространения коронавируса в Новосибирске.
Что ещё почитать про коронавирус
Производство предприятия «Тион» остановилось. Двое рабочих заразились коронавирусом. Ещё 13 находятся на карантине.
Владимир Путин на совещании с министрами обсудил этапы выхода из режима самоизоляции. Объясняем, как страна будет возвращаться к нормальной жизни.
Гипермаркеты стали отказывать продавать продукты покупателям, которые пришли в магазин без масок. Людей разворачивают прямо у касс.
Ещё один пациент с коронавирусом скончался в Новосибирске. На этот раз умерла молодая девушка, ей было всего 29 лет.