Оперштаб Новосибирской области по коронавирусу рассказал о заболеваемости коронавирусом на 7 мая.



— Зарегистрировано на сегодня 876 случаев коронавируса, — рассказал во время брифинга заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов. Также по его данным, за всё время выздоровели 240 человек (данные о вылечившихся не изменились с 22 часов 6 мая).

За сутки в регионе выявили 67 новых случаев коронавируса.

В регионе у 24 детей выявлен коронавирус, также заражены 5 взрослых - родители болеющих детей.

