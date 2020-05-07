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Выздоровели 240 человек

Выздоровели 240 человек

Оперштаб Новосибирской области по коронавирусу рассказал о заболеваемости коронавирусом на 7 мая.

— Зарегистрировано на сегодня 876 случаев коронавируса, — рассказал во время брифинга заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов. Также по его данным, за всё время выздоровели 240 человек (данные о вылечившихся не изменились с 22 часов 6 мая).

За сутки в регионе выявили 67 новых случаев коронавируса.

В регионе у 24 детей выявлен коронавирус, также заражены 5 взрослых - родители болеющих детей.

Мы ведём онлайн-хронику распространения коронавируса в Новосибирске.

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