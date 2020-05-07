В Новосибирске в Толмачёво в воскресенье, 10 мая, ожидают самолёт с туристами с Бали.

Информация о вывозном рейсе появилась на Telegram-канале «Коронавирус: рейсы РФ». На самолёт предполагается предварительная регистрация через «Госуслуги».



«10 мая запланирован рейс SDM6296 Денпасар — Новосибирск — Екатеринбург — Москва. Вылет в 21:10 (по местному времени)», — сообщается на официальном Telegram-канале.



В начале мая в Новосибирск прилетели два самолёта с туристами — один из Берлина, второй из Нур-Султана.