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После Новосибирска самолёт отправится в Екатеринбург и Москву

После Новосибирска самолёт отправится в Екатеринбург и Москву

В Новосибирске в Толмачёво в воскресенье, 10 мая, ожидают самолёт с туристами с Бали.

Информация о вывозном рейсе появилась на Telegram-канале «Коронавирус: рейсы РФ». На самолёт предполагается предварительная регистрация через «Госуслуги».

«10 мая запланирован рейс SDM6296 Денпасар — Новосибирск — Екатеринбург — Москва. Вылет в 21:10 (по местному времени)», — сообщается на официальном Telegram-канале.

В начале мая в Новосибирск прилетели два самолёта с туристами — один из Берлина, второй из Нур-Султана.

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