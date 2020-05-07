В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попала ведущая солистка НОВАТа.
— За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> присвоить почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Гришенковой Ольге Владимировне — артистке балета федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета», — говорится в тексте указа.
Ольга Гришенкова окончила Новосибирское государственное хореографическое училище в 2007 году. В том же году она вошла в состав труппы Новосибирского оперного театра. Является лауреатом Международной премии СНГ «Содружество дебютов — 2019». Вместе с труппой гастролировала в Китае, Таиланде, Южной Корее и Венгрии.
В середине апреля Владимир Путин наградил медалью машиниста из Новосибирска, который работает на железной дороге уже больше 30 лет.