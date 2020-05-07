Ольга Гришенкова окончила Новосибирское государственное хореографическое училище в 2007 году. В том же году она вошла в состав труппы Новосибирского оперного театра. Является лауреатом Международной премии СНГ «Содружество дебютов — 2019». Вместе с труппой гастролировала в Китае, Таиланде, Южной Корее и Венгрии.

В середине апреля Владимир Путин наградил медалью машиниста из Новосибирска, который работает на железной дороге уже больше 30 лет.