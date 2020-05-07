7 мая четверг
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 0/10
usd 73.97
eur 80.06
Тема дня Владелец «Сибирского антрацита» покончил с собой
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 0/10
usd 73.97
eur 80.06
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 0/10
usd 73.97
eur 80.06

Все новости

Все новости
В регионе скончались уже 12 человек с COVID-19

В регионе скончались уже 12 человек с COVID-19

К вечеру среды, 6 мая, по данным оперативного штаба в Новосибирской области, выявлено 809 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 240 пациентов выписаны, а 12 — умерли.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

  • Ещё 10 559 россиян заразились коронавирусом. Сейчас в стране болеют более 143 тысяч человек.
  • Массажиста, который заявил о вспышке инфекции в поликлинике, принудительно перевели на другую работу. Если он не выйдет, его могут уволить за прогулы.
  • Ещё один пациент с коронавирусом скончался в Новосибирске. На этот раз умерла молодая девушка, ей было всего 29 лет.

НГС продолжает вести хронику пандемии в режиме онлайн.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!