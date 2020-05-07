К вечеру среды, 6 мая, по данным оперативного штаба в Новосибирской области, выявлено 809 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 240 пациентов выписаны, а 12 — умерли.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- Ещё 10 559 россиян заразились коронавирусом. Сейчас в стране болеют более 143 тысяч человек.
- Суд закрыл базу отдыха на Горском котловане, которая продолжала принимать гостей, несмотря на режим самоизоляции.
- Производство предприятия «Тион» остановилось. Двое рабочих заразились коронавирусом. Ещё 13 находятся на карантине.
- Владимир Путин на совещании с министрами обсудил этапы выхода из режима самоизоляции. Объясняем, как страна будет возвращаться к нормальной жизни.
- Массажиста, который заявил о вспышке инфекции в поликлинике, принудительно перевели на другую работу. Если он не выйдет, его могут уволить за прогулы.
- Гипермаркеты стали отказывать продавать продукты покупателям, которые пришли в магазин без масок. Людей разворачивают прямо у касс.
- Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Лечиться она будет дома.
- Ещё один пациент с коронавирусом скончался в Новосибирске. На этот раз умерла молодая девушка, ей было всего 29 лет.
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