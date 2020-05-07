К вечеру среды, 6 мая, по данным оперативного штаба в Новосибирской области, выявлено 809 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 240 пациентов выписаны, а 12 — умерли.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

Ещё 10 559 россиян заразились коронавирусом. Сейчас в стране болеют более 143 тысяч человек.

Суд закрыл базу отдыха на Горском котловане, которая продолжала принимать гостей, несмотря на режим самоизоляции.