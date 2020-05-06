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Тема дня Владелец «Сибирского антрацита» покончил с собой
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Что известно про самоубийство миллиардера Дмитрия Босова — максимально коротко

По предварительным данным, владелец «Сибантрацита» не оставил никакой предсмертной записки

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Дмитрию Босову было 52 года, у него остались жена и четверо детей. Forbes в этом году оценил состояние бизнесмена в 1,1 миллиона долларов

Дмитрию Босову было 52 года, у него остались жена и четверо детей. Forbes в этом году оценил состояние бизнесмена в 1,1 миллиона долларов

О смерти Дмитрия Босова — долларового миллиардера, владельца «Сибантрацита» и председателя попечительского совета ХК «Сибирь» — стало известно вечером в эту среду, 6 мая. По предварительным данным, один из богатейших бизнесменов России покончил с собой. Мы собрали всё, что известно о трагедии на данный час. Рассказываем максимально коротко.

  • Следственный комитет России подтвердил смерть Дмитрия Босова. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя главного помощника СК по Московской области. Рядом с телом 52-летнего мужчины, по данным СК, лежал пистолет Glock 19 gen 4.
  • Тело бизнесмена, по данным РЕН ТВ, обнаружила жена. Она забеспокоилась из-за того, что долго не могла связаться с ним, и поехала в подмосковное Усово. Вместе с охранником она нашла его в крови на территории спортивно-оздоровительного центра, который находится на территории их семейной резиденции.
  • По данным «Коммерсанта», предсмертной записки рядом с телом Дмитрия Босова найдено не было. В ГСУ СКР по Московской области рассказали, что на месте работают следователи, проводится осмотр, опрашиваются родственники, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
  • Происхождение оружия выясняется, по предварительным данным, оно наградное — от МВД Абхазии.

Чем известен Дмитрий Босов и как он был связан с Новосибирской областью — читайте 5 фактов про миллиардера.

Подробнее о трагедии читайте в нашей онлайн-хронике.

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Дмитрий Босов«Сибирский антрацит»
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