Что известно про самоубийство миллиардера Дмитрия Босова — максимально коротко

О смерти Дмитрия Босова — долларового миллиардера, владельца «Сибантрацита» и председателя попечительского совета ХК «Сибирь» — стало известно вечером в эту среду, 6 мая. По предварительным данным, один из богатейших бизнесменов России покончил с собой. Мы собрали всё, что известно о трагедии на данный час. Рассказываем максимально коротко.
- Следственный комитет России подтвердил смерть Дмитрия Босова. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя главного помощника СК по Московской области. Рядом с телом 52-летнего мужчины, по данным СК, лежал пистолет Glock 19 gen 4.
- Тело бизнесмена, по данным РЕН ТВ, обнаружила жена. Она забеспокоилась из-за того, что долго не могла связаться с ним, и поехала в подмосковное Усово. Вместе с охранником она нашла его в крови на территории спортивно-оздоровительного центра, который находится на территории их семейной резиденции.
- По данным «Коммерсанта», предсмертной записки рядом с телом Дмитрия Босова найдено не было. В ГСУ СКР по Московской области рассказали, что на месте работают следователи, проводится осмотр, опрашиваются родственники, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
- Происхождение оружия выясняется, по предварительным данным, оно наградное — от МВД Абхазии.
Чем известен Дмитрий Босов и как он был связан с Новосибирской областью — читайте 5 фактов про миллиардера.
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